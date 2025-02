O estacionamento do veículo nas ruas de Mada causa dificuldades para os peregrinos

Os caminhões de contêineres poderão usar as ruas entre 22:00 e 4 da manhã. O escritório de transporte regional emitirá passes especiais para os moradores usarem veículos de duas rodas nessas estradas.

O estacionamento de veículos ao longo das ruas de Mada ao redor do templo de Arunachaleswara tem sido uma causa de inconvenientes para pedestres, principalmente peregrinos e moradores locais.

Os veículos turísticos continuam a estacionar em estradas estreitas, apesar da proibição imposta a quatro veículos e autoridades da administração do distrito a partir de 1º de fevereiro.

A decisão de impor a proibição foi tomada na reunião consultiva presidida pelo Ministro de Obras Públicas, Estradas e Portos Menores, Ev Verlu, na presença do então colecionador D. Bhaskara Pandian e superintendente da polícia D. Sudhakar em janeiro.

“De acordo com novas mudanças de tráfego, apenas duas rodas e pedestres poderão usar as ruas. No entanto, carros e caminhões turísticos continuam estacionados nas ruas, causando problemas para pedestres ”, disse P. Bhaskaran, secretário de Tiruvannamalai, todos os comerciantes, e acrescentou que a polícia de trânsito não havia implementado a ordem de proibição.

De acordo com novas regras, quatro veículos -rodas terão que usar as ruas de Mada e os caminhões de contêineres podem usar as ruas apenas entre 22:00 e 4:00

Além disso, o Escritório de Transporte Regional emitirá passes especiais para os residentes usarem dois veículos com rodas de rodas nessas estradas.

Os espaços abertos foram identificados como parques infantis nos arredores da cidade para permitir que os turistas estimassem seus veículos com segurança.

Além disso, a polícia de trânsito foi instruída a evitar a entrada de veículos turísticos na cidade.

No ano passado, a corporação demoliu as invasões nesses alongamentos.

Autoridades corporativas disseram que foram feitos esforços para evitar estacionamento ilegal em estradas estreitas da cidade e que as autoridades cívicas tiveram que informar a polícia local em caso de transgressão das regras de estacionamento.

“Mais barricadas e policiais são obrigados a evitar estacionamento ilegal nesses alongamentos devido à grande multidão que vem à adoração no templo”, disse um funcionário da corporação.