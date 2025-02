A primeira fase do programa clínico em Uganda inclui os contatos das enfermeiras que morreram no último surto, afirma

Uganda começou a testar a vacina contra a doença do vírus Ebola Ebola (julgamento), que matou uma pessoa e infectou outros dois no surto no país da África Oriental.

Em um comunicado de imprensa na segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a vacina foi desenvolvida uma iniciativa internacional para a Vaccine (IAVI), uma empresa de pesquisa sem fins lucrativos com sede em Nova York, aplicada aos primeiros participantes do estudo clínico .

O julgamento na Universidade Lung em Kampali, a capital do país, avaliou pela primeira vez a eficiência de uma vacina contra as variantes do Saddan do Ebola sudanese, disse a Agência de Saúde da ONU.

O Ministério da Saúde do Ugande é um parceiro de OMS e outros grupos no programa de vacinação, que tem como alvo profissionais de saúde e pessoas expostas ao vírus. De acordo com a Organização Global da Saúde, 40 contatos da primeira vítima da epidemia serão vacinados durante a fase atual da introdução.



“Esta é uma conquista crítica de acordo com uma melhor disposição para a vida pandemia e salvadora quando as epidemias aparecem”. Quem CEO do Dr. Disse Tedros Adhan Ghebreyesus.

Leia mais:

O vírus mortal ebano se espalha no estado africano

“Se comprovado eficaz, a vacina fortalecerá ainda mais as medidas de proteção das comunidades dos futuros surtos”, “” O que -diretor da África, Matshidiso Moeti, também escreveu na segunda -feira no X.

O Ebola é uma febre hemorrágica que é transmitida através do contato com fluidos e tecidos corporais infectados. Os sintomas incluem febre, fadiga, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, vômito, diarréia, erupção cutânea e sangramento interno ou externo.

Segundo quem, a variante sudanesa da doença é grave e mata pelo menos 40% das pessoas infectadas.

O Ministério da Saúde de Ugandada informou na quinta-feira que uma irmã de 32 anos morreu em um hospital em Kampali depois de experimentar um órgãos superiores por um vírus muito infeccioso.













O último surto é o sexto incidente em Uganda, e a morte é a primeira mortalidade confirmada do Ebola desde 2023. A última grande epidemia do país foi registrada em setembro de 2022 no distrito de Mubenda, que foi oficialmente proclamada após quatro meses.

Ropterbnatszan, guardião russo do poço humano -anunciou na sexta -feira que havia informado do Campal que estava pronto para ajudar na pesquisa epidemiológica e medidas anti -epidêmicas contra a doença.

A Rússia já havia entregue um laboratório móvel a um país que foi obscurecido para permitir um rápido diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas perigosas no ano passado.