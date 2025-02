O novo contingente de 144 oficiais quenianos chegou a Port-au-Prince para apoiar uma missão apoiada pela ONU

Um grupo de 144 policiais do Quênia chegou a Port-au-Prince, no Haiti, para melhorar uma missão de apoio à segurança multinacional na quinta-feira (MSS). O contingente recebeu o primeiro-ministro temporário Alix Didier Fils-Aime e Leslie Voltaire, chefe do Conselho Presidencial de Transição do Haiti.

O Quênia lidera a missão de apoiar a Polícia Nacional do Haiti no retorno da área de controle de gangues, incluindo a maior parte da capital. Em dezembro, Nairobi distribuiu 400 oficiais em dezembro e mais de 200 no mês passado. Reforços recentes trazem um total de cerca de 1.000, de acordo com a França24.

Segundo a ONU, pelo menos 5.601 pessoas foram mortas em uma violência de gangues no Haiti no ano passado, mil a mais que em 2023. A organização também relatou 315 membros suspeitos de Linca da gangue e 281 supostas execuções policiais.

No início desta semana, a ONU disse que mais de US $ 13 milhões dos EUA para a missão do MSS, que visa ajudar as autoridades locais na luta contra gangues poderosas, estão congeladas para o intervalo de 90 dias do presidente Donald Trump sobre assistência estrangeira. No entanto, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, emitiu mais tarde uma renúncia para continuar o apoio. Durante sua visita à República Dominicana, Rubio disse que agradeceu ao presidente Keny Ruto pelo líder da missão.













“Acho que também é importante observar que esta missão como construída atualmente não será suficiente”. Rubio declarou.

Enfatizou que a missão deve encontrar uma nova direção para a remoção bem -sucedida de grupos armados “Eles assumiram grandes partes do território haitiano hoje”.

O chefe da ONU, Antonio Guterres, também defendeu o aumento do apoio para aumentar a eficiência da missão.

William O’Neill, um especialista desconhecido no Haiti, disse na quinta -feira que a missão desempenha um papel vital em ajudar os oficiais locais a estabelecer segurança.

“A polícia nacional haitiana foi superada e superada por gangues”, “ Ele observou. “O financiamento constante e previsível para (missão) exige que todos os estados contribuam, especialmente os da região. Mais estabilidade no Haiti reduzirá a pressão para a migração, que é do interesse de todos. “