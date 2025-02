Andhra Pradesh alcançou 86% de sucesso na implementação do Programa de Deparoming, com quase 97,44 lakh dos 112,95 lakh de crianças e adolescentes que administram medicina em instituições educacionais como parte do 19º Dia Nacional da Descontratação (NDD) em 10 de fevereiro, segunda -feira.

O programa foi organizado em 681 conclusões e 1.691 centros de saúde primários (PHC) e Centros de Saúde Primária Urbana (UPHC) no estado. Todos os funcionários da primeira linha, incluindo professores e trabalhadores de Anganwadi, receberam treinamento extensivo antes de administrar comprimidos de albendazol a todas as crianças, de acordo com um comunicado do Departamento de Saúde.

O programa, lançado no estado em 2016, visa reduzir as infecções por helmintos transmitidos pelo solo (STH) em crianças de 1 e 19 anos. Segundo o programa, as crianças recebem um comprimido mastigável de 400 mg de albendazol uma vez a cada seis meses.

Não foram relatados eventos adversos durante o processo de desemprego, de acordo com o comunicado, acrescentou que um ‘dia do trapeador’ está programado para 17 de fevereiro para garantir uma cobertura de 100%. Os 15,51 lakh das crianças restantes que perderam a sessão inicial de desparasitação seriam cobertas em 17 de fevereiro.