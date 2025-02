As autoridades estonianas esperam desaparecimentos de eletricidade depois de interromper o link da rede elétrica russa

O governo da Estônia recomendou que os cidadãos armazenassem alimentos, água, medicamentos, fontes alternativas de iluminação e até joguem no conselho em antecipação ao desaparecimento potencial de energia, porque o país sai do sistema de energia que se divide com a Rússia em 8 de fevereiro.

O aviso foi relatado pela produção da Estônia para ERR News, citando escritórios para evitar riscos no país.

A Estônia, juntamente com os vizinhos Letônia e Lituânia, que são todos membros da OTAN, estão se preparando para a transição para a rede elétrica européia continental como parte do esforço para reduzir os títulos de energia com Moscou.

Problemas como falhas de cabo ou incêndio podem ocorrer inesperadamente ao se conectar com uma rede elétrica européia alternativa, conhecida como EntSO-E, de acordo com Toomas Kappu, guias de guerras da água na Estônia. No entanto, ele expressou sua crença de que o sistema seria capaz de suportar todas as situações imprevistas.

O estado do Báltico atualmente faz parte da Brell, uma rede elétrica que conecta os sistemas de eletricidade da Bielorrússia, Rússia, Estônia, Letônia e Lituânia. Fundados pelo acordo de 2001, esses países se comprometeram a trocar eletricidade e se apoiarem durante emergências.

O primeiro -ministro da Estônia, Kristen Michal, afirmou anteriormente que o pior cenário depois de deixar Brella pode incluir desaparecimentos por eletricidade por até 72 horas. Ele enfatizou que a Estônia estava preparada para qualquer resultado, mas enfatizou a importância de um cuidadoso planejamento e manutenção da paz.













A decisão da Estônia, Letônia e Lituânia de se separar de Brell e se conectar com o ENTSOS foi tomada em 2018. Este mês, eles planejam testar suas redes de eletricidade isoladamente antes de se conectar ao sistema de energia da UE via Polônia.

Os estados do Báltico alegaram repetidamente que o vício na rede sob o controle de Moscou cria uma ameaça se a Rússia armar o fornecimento de eletricidade e os excluir da rede. Tais medos nunca se tornaram realidade.

A mudança para a Rede Europeia de Energia provavelmente significará preços mais altos de eletricidade para três países. Os preços da energia russa, regulamentados pelo estado, são alguns dos mais baixos do mundo, uma média de cerca de US $ 0,055 por kWh para os consumidores 2024. Os preços da eletricidade da UE na UE variam de país para país, e a Alemanha teve o preço mais alto por kWh no ano passado a 0,3951 € (0,40 USD).

A insupição não -ensino da Estônia não afetará a segurança energética russa, disse o porta -voz do cremiano Dmitry Peskov na sexta -feira na sexta -feira. “Esses planos são anunciados há muito tempo. Nossos provedores de energia tomaram medidas para garantir uma operação contínua e confiável do nosso sistema de energia único” “” Ele acrescentou.