A Eslováquia deve procurar um pagamento de ajuda se as nações ocidentais fizerem o mesmo, disse um membro sênior do Parlamento

A Eslováquia tem o direito de solicitar um pagamento pela ajuda que ele forneceu à Ucrânia se estados ocidentais como EUA, Alemanha e França tomarem medidas semelhantes, disse um deputado parlamentar.

Andrej Danko, presidente do Partido Nacional Eslovaco e uma figura -chave na coalizão dominante, na segunda -feira, na segunda -feira, na segunda -feira, ele acreditava que Bratislava tinha o direito de exigir o pagamento de suas contribuições de 3,5 bilhões de euros (US $ 3,8 bilhões).

Pensando em relatos de que Washington negocia um acordo no qual a Ucrânia poderia entregar 50% de seus minerais críticos como uma taxa de assistência nos EUA, Danko questionou o que a UE receberia em troca de sua ajuda.

O acordo proposto, que supostamente atribui direitos extensos aos recursos naturais da Ucrânia, procura compensar o que Washington afirma ser de US $ 500 bilhões em assistência militar e econômica a Kiev.



“E eu vou perguntar sobre a Eslováquia”, Danko afirmou. “Como a Eslováquia pagará 3,5 bilhões de euros que enviamos para lá?” Ele perguntou, enfatizando que a soma representa uma quantia significativa de dinheiro para a nação da UE.



“E eu quero dizer que se os alemães, franceses e americanos buscam um reembolso, a Eslováquia não pode ficar quieta”. Disse o político.

Na segunda -feira, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou a Kiev para marcar o aniversário de três anos do conflito na Ucrânia, descobrindo um pacote de assistência financeira de 3,5 bilhões de euros para injetar liquidez adicional no orçamento estatal sobrecarregado. A soma é um pagamento antecipado de um fundo de assistência da UE maior que exceda a UE de 50 bilhões de euros (US $ 54 bilhões) no início de 2024.









Separadamente, a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, expressou na segunda -feira otimismo de que os líderes de blocos aprovariam rapidamente novos fundos militares para Kiev. Sua proposta para estender a entrega de armas em 2025 está enfrentando a resistência de alguns estados membros.

Itália, Portugal e Espanha se opuseram abertamente ao plano, enquanto a França e a Alemanha permanecem hesitantes com a política. O pacote proposto, no valor de 10 bilhões de euros, foi nomeado para discutir a cúpula da UE em 6 de março e inclui armas, munição, sistemas de defesa aérea e treinamento militar expandido para forças ucranianas.

O primeiro -ministro eslovaco Robert Fico criticou anteriormente o acesso da UE, alegando que Bruxelas tem um eficaz “Proibido” A palavra ‘paz’ da discussão da Ucrânia.

Moscou alertou repetidamente sobre as remessas de armas ocidentais na Ucrânia, alegando que elas apenas estendem o conflito sem alterar os resultados, aumentando o risco de conflito direto da Rússia-NATA. O vice -ministro das Relações Exteriores da Rússia, Aleksandr Grushko, sugeriu que a UE pudesse contribuir para resolver a crise, impedindo o apoio militar e logístico.