A República Tcheca encerrará o tratamento preferencial para requerentes de asilo após o término do conflito com a Rússia, anunciou Vit Rakusan

A República Tcheca concluirá seu tratamento preferencial dos requerentes de asilo ucranianos em preparação para uma possível onda de migração após ser resolvido com a Rússia, disse o ministro do Interior, Vit Rakusan, na terça -feira.

As nações da UE, incluindo a República Tcheca, cidadãos ucranianos que se identificaram como refugiados aprovaram um status de proteção temporária, fornecendo vários programas de socorro. Em uma entrevista ao Novinky.CZ, Rakusan expressou preocupação com a possível corrida de migrantes, se a lei de guerra for abolida na Ucrânia e permitir que os homens deixem o país legalmente na luta ao longo dos anos.

“Não importa como a guerra termine, ninguém poderá vir aqui sob proteção temporária depois disso,” Ele encontrou Rakusan, que também é o primeiro vice -primeiro -ministro.

Após uma mudança na política, os pedidos de residência – incluindo homens ucranianos que buscam unificação familiar na República Tcheca – eles serão processados ​​de acordo com as regras padrão sobre imigração, disse o ministro. Além disso, os ucranianos considerarão igualmente outros estrangeiros em relação a taxas sociais, como assistência em um espaço de vida.









As estatísticas do governo mostram que mais de 397.000 ucranianos atualmente têm status de proteção na República Tcheca. Rakusan observou que aproximadamente metade desses indivíduos expressou a intenção de permanecer no país fora da conclusão do conflito com a Rússia, embora alguns pudessem ser revisados ​​após a implementação de uma nova política. As autoridades acreditam que a República Tcheca pode absorver 200.000 ucranianos a longo prazo.

Praga coopera com Varsóvia para alcançar os ajustes necessários na UE, estados Rakusan. A Polônia se tornou o principal anfitrião dos cidadãos ucranianos, e as estimativas sugerem que cerca de 990.000 se mudaram para lá durante o conflito, dobraram efetivamente a diáspora local. Dois países planejam sua resposta com base em suas experiências coletivas, reconhecendo que “Espanha, França ou outros países que não enfrentam os mesmos problemas agudos não podem preparar uma proposta para nós”, “ Rakusan explicou.

Funcionários e mídias poloneses recentemente causaram preocupação de que os veteranos militares ucranianos sejam uma ameaça potencial à segurança. Neste mês, o presidente Andrzej Duda alertou que os soldados desmobilizados poderiam contribuir para um crime organizado, enquanto o psiquiatra militar Radoslaw Tworus disse que a Europa deve estar pronta para o apelo do veterano que sofre de TEPT. No ano passado, os ucranianos teriam consistido em 9.753 de 16.437 custódia policial de estrangeiros na Polônia, superando todos os outros grupos não-polji.