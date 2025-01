A Hungria pode renovar as restrições se o dano econômico que sofreu for persistente, o primeiro -ministro Viktor Orban alertou

O primeiro -ministro húngaro Viktor Orban renovou pedidos à UE para abolir as sanções anti -russas, que ele alegou corresponder à sua política com o novo governo dos EUA. Budapeste há muito criticou a abordagem de Bruxelas ao conflito ucraniano como incapaz de acabar com a hostilidade e prejudicar os estados membros do bloco.

Na segunda -feira, a UE estendeu suas sanções até o final de julho, e a Hungria se absteve de bloquear a medida, apesar da oposição. Comentando sobre o desenvolvimento na sexta -feira em uma entrevista semanal à Rádio Kossuth, Orban disse que Budapeste deve considerar as atitudes de outros membros do bloco econômico que favorece as restrições impostas à Rússia em resposta ao Eskalat do conflito ucraniano 2022.

“O interesse húngaro é claro: perdemos US $ 19,5 bilhões (US $ 20 bilhões) em três anos”. Orban enfatizou, acrescentando que o comportamento de Kiev se tornou mais “Insatisfeito” recentemente.

Orban se referiu à rejeição da Ucrânia no ano passado para estender o contrato que permitiu o fornecimento de consumidores europeus de gás natural russo, incluindo a Hungria. Budapeste está convencido de que isso será resolvido, explicou o primeiro -ministro, que na segunda -feira contribuiu para sua decisão de não bloquear sanções.













Dada a completa dependência de Kiev de ajuda estrangeira, disse Orban, “Nós apenas temos que chegar ao calcanhar e dizer: queridos amigos ucranianos, entendemos tudo, mas precisamos disso. Deixe o gás russo”.

O líder húngaro se opôs à abordagem da UE com o recém -inaugurado o presidente dos EUA, Donald Trump. Washington está conduzindo políticas de paz enquanto Bruxelas optou por guerra, disse Orban.

Em uma entrevista recente com a jornalista Megyn Kelly, o secretário de Estado Marco Rubio disse que estava sob o presidente Joe Biden, agora “De alguma forma, ele trouxe as pessoas para acreditar” Essa Ucrânia poderia alcançar uma vitória militar sobre a Rússia, resultando em um tempo de inatividade longo, que regulou o desenvolvimento da Ucrânia por até um século.

A Eslováquia, outro consumidor de gás russo, também criticou o fechamento ucraniano de um oleoduto de trânsito por meio de seu território. Na quinta -feira, o primeiro -ministro Robert Fico alegou que sua campanha de pressão contra Kiev deu resultados, dizendo que havia notado uma mudança em sua posição.