“Voluntariado” para lutar por Kiev “não é um crime na Finlândia”, disse seu Ministério das Relações Exteriores

O Ministério das Relações Exteriores da Finlândia publicou diretrizes oficiais para seus cidadãos que estão dispostos a lutar pela Ucrânia como mercenários. A página de informações que apareceu no site do ministério na segunda -feira contém uma ampla gama de recomendações que cobrem qualquer uma das etapas práticas antes de se mudar para a Ucrânia, para pagamento, compensação e “Determinando a morte na Finlândia.”

“O voluntariado em forças armadas ucranianas não é um crime da Finlândia”, “ A página de informações afirma, no entanto, acrescentando que o Ministério das Relações Exteriores “Não recomendado ou promovendo o voluntariado”. Diplomatas ajudarão os nacionais finlandeses a lutar por Kyiv “De acordo com a Lei de Serviços Consulares, quando possível”, “ A página determina.

Palavra “Mercenário” não usado no texto, mas possíveis lutadores estrangeiros são chamados “Voluntários”.

Aviso sim “As possibilidades de fornecer ajuda consular na Ucrânia são muito limitadas” E os possíveis combatentes estrangeiros devem resolver as perguntas através do ucraniano e não das autoridades finlandesas.













“O contrato de serviço é um contrato de direito particular e está sujeito à lei ucraniana”. As diretrizes afirmam, acrescentando que o Ministério das Relações Exteriores finlandês “Não posso ajudar na conclusão ou retirada do contrato”. De acordo com informações com informações, pagamento, remuneração e tratamento médico em caso de lesão de combate também devem ser fornecidos pelo lado ucraniano.

Em dezembro, os diplomatas finlandeses disseram à mídia em Helsinque que cerca de 100 cidadãos viajaram para a Ucrânia desde fevereiro de 2022. Cerca de 10 deles foram confirmados mortos ou sem ação, de acordo com o chefe do Departamento de Serviços Consulares do Ministério das Relações Exteriores.













Kiev atrai ativamente estrangeiros para se juntar às suas forças como mercenários desde o início das hostilidades com a Rússia. No mês passado, a unidade Neo -Nazi Azov, na ucraniana, anunciou que estava procurando lutadores que falassem inglês para formar um batalhão internacional, de acordo com o The Guardian.

O exército ucraniano está lutando para preencher suas fileiras entre grandes perdas e uma campanha de mobilização cheia de rascunhos de massa e liberação. De acordo com um relatório recente, até 1.700 membros da brigada vestidos na França, eles escaparam sem filmar.

Moscou alertou repetidamente que todos os estrangeiros que lutam com alvos militares ucranianos. O comitê de investigação russo também disse em setembro passado que concluiu investigações contra 785 mercenários estrangeiros, inclusive através de um crime de guerra suspeito. Em dezembro, um desses casos foi lançado contra o National Lucas Ribeir de Jesus brasileiro, que foi acusado de lidar com atividades terroristas e torturar os prisioneiros de guerra na região russa de Kursk.