O estado de relacionamento de A-Rin e Dong-ho depois do inferno de Single explicou

Kook Dong-ho e Kim A-Rin surgiu como um dos casais favoritos de fãs de Inferno da quarta temporada de Singlequem deixou o inferno juntos. Quando a última iteração da série de realidade da realidade da Netflix termina, muitos se perguntaram se ainda estão juntos após o término das filmagens.

Então, aqui estão todos os detalhes do relacionamento do casal na quarta temporada de Vente de Single, bem como seu estado atual.

Kim A-Rin e Kook Dong-ho ainda estão juntos após a quarta temporada do único inferno?

Embora A-Rin e Dong-ho não tenham compartilhado muito sobre seu relacionamento após o programa, os fãs acreditam que os dois ainda estão juntos.

A química da dupla na quarta temporada convenceu os fãs desde o início de que tinham um grande potencial para se tornarem ‘final do jogo’. Mas não foi até o episódio 7 que os fãs puderam ver seu agradável elo quando foram para a primeira data do ‘Paradise’. Finalmente, Dong-ho e A-Rin descobriram muitas semelhanças um do outro. O mais surpreendente foi que eles eram da mesma cidade.

Desde a primeira (e a última) data do paraíso do casal no programa, Dong-ho mostrou sua apreciação pela autenticidade de A-Rin. Enquanto vários participantes perseguiam o contador de 30 anos, incluindo Hae-Lin e You-Jin, ele permaneceu fiel a A-Rin ao escolher no final.

De acordo com as temporadas anteriores, os participantes que deixam o programa como uma data de ‘casais finais’ por alguns meses antes de quebrar. No entanto, da interação subsequente ao programa Dong-Ho e A-Rin, fica claro que eles estão em boas termos. Por exemplo, os fãs notaram que só se comprometeram com o A-Rin’s Publicação do InstagramAlém disso, eu gosto da foto do grupo Sian.

Além disso, em uma entrevista promocional para Revista EyeDong-ho prestou uma doce homenagem a A-Rin. Ele mencionou como um de seus momentos favoritos do programa foi aquele com o modelo profissional. Dong-ho compartilhou que sua emoção e suas constantes piadas em sua nomeação de sobremesa fizeram seu coração pular uma batida. O casal da quarta temporada de singles inferno também foi visto compartilhando uma bela interação em um Vídeo Tiktok Compartilhado pelos fãs.

Além disso, A-Rin e Dong-ho começaram a se seguir no Instagram depois que o show terminou. Nenhum deles abordou publicamente seu relacionamento ao escrever. Embora as interações Dong-ho e A-Rin para o conteúdo depois que o programa tenha convencido os espectadores de que eles poderiam estar juntos.