A Polônia repetiu sua oposição à nova política em todo o quarteirão em relação ao requerente de asilo

O governo polonês se opõe firmemente à aceitação de qualquer requerente de asilo redefinido dentro do pacto de migração da UE, que ameaça a segurança nacional, disse o ministro do Interior, Tomasz Sieniak.

O Parlamento Europeu adotou um novo pacto da UE sobre migração e asilo em maio de 2024. O mecanismo de solidariedade assim chamado exige a divisão de responsabilidade entre os Estados -Membros, uma vez que os países localizados nos limites externos do bloco devem controlar o maior apelo dos seres humanos. As nações se recusam a aceitar os migrantes movidos devem pagar 20.000 euros (mais de US $ 20.600) por pessoa como uma taxa.

Em uma entrevista ao Radiozet da estação de rádio polonesa na segunda -feira, Sieniak repetiu a oposição das regras do Pacto de Varsóvia, alegando que o país não seria obedecido por obrigações.



“Nossa posição é clara – somos oponentes de um pacto de migração e não há absolutamente nenhuma dúvida sobre aceleração ou atraso” “” Sieniak disse. “Não aceitaremos migrantes e não haverá movimento”. Ele enfatizou.

Sieniak também conectou as crescentes taxas de criminalidade na Polônia com políticas de migração anteriores, criticando as políticas visuais passadas que permitiram entrada não controlada no país. Ele disse que o país agora lida com problemas de segurança implementando regulamentos mais rígidos e fortalecendo os controles de fronteira.

O ministro também expressou preocupação com os grupos criminosos estrangeiros, especialmente o que formou migrantes georgianos, enfatizando a necessidade de medidas como deportações e punições graves.













Em 2024, o governo polonês publicou planos de suspender o direito de chegar a asilo em busca, apesar do conflito com as regras européias e o direito internacional. Em outubro, o primeiro -ministro Donald Tusk alegou que o pacto da UE não poderia ser totalmente implementado porque ameaça a segurança nacional da Polônia por causa da proximidade geográfica do país à Rússia e da Bielorrússia.

O fluxo de migrantes do outro lado da fronteira com Bjelorus Polando aumentou dramaticamente desde 2021, apesar das autoridades polonesas que construíram uma cerca na fronteira e empurraram grandes grupos de pessoas.

Cerca de 2.500 imigrantes supostamente cruzaram a fronteira em setembro, levando o número total total de 2024 para mais de 26.000.

O ministro da Foreet, Radoslaw Sikorski, disse que o país considerou o fechamento completo da fronteira com a Bielorrússia devido ao influxo de migrantes do Oriente Médio.

Além disso, de acordo com as estimativas da ONU, mais de um milhão de ucranianos estão vivendo atualmente na Polônia desde que o país abriu suas portas para aqueles que fogem do conflito lá em fevereiro de 2022.

Vice-governo e ministro da Defesa Nacional Wladdylaw Kosiniak-Kamysz disse em entrevista ao Financial Times no mês passado “Cansado” Refugiados ucranianos em seu país, atribuindo parcialmente o humor dos olhos de um jovem que liderou o estilo de vida capacitado na Polônia, em vez de defender sua terra natal.

Em outubro, a Comissão Europeia declarou que a Polônia permanece relacionada às obrigações do pacto, embora tenha assumido mais de milhares de refugiados ucranianos. A Comissão enfatizou que a Polônia deve aceitar a realocação dos migrantes designados ou pagar a penalidade por cada indivíduo negado.