O estilista Shravan Kummar fala sobre sua última coleção, seu amor por sarees e pelos têxteis mais subestimados da Índia.

Designer Shravan Kummar com sua última coleção. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

“Para mim, a moda é a minha religião, está no meu sangue, nos meus nervos e nas células do meu corpo”, diz o estilista Shravan Kummar, de Hyderabad, que esteve recentemente em Bengaluru para apresentar a sua última coleção..

Intitulada ‘Banglore to Belgium – borlas, fios e tradição’, a coleção que foi apresentada noNo pré-lançamento da Indian Craft Brewery (ICB), foram vistos bordados Ilkal de Karnataka, bem como Mata ni Pachedi, uma forma de arte têxtil tradicional de Gujarat e muitos tecidos Banarasi.

“Da grandeza atemporal de Banaras e Ilkal de Karnataka à arte narrativa de Mata ni Pachedi e Kalamkari, nossos tecidos eticamente tecidos à mão prestam homenagem a séculos de artesanato. Cada peça é uma fusão perfeita de tradição e luxo contemporâneo, projetada para ressoar com a estética global moderna”, diz Shravan.

“São sarees que podem ser usados ​​com botas e shorts. Meu lema é “use um sari, salve um tecelão”. Mesmo que eu faça uma lehenga hoje, farei com um saree para que os tecelões encontrem trabalho”, acrescenta.

Para Shravan, expor a sua coleção no ICB foi simbólico, pois esta colaboração foi uma combinação perfeita de dois visionários empenhados em reviver a herança da Índia e ao mesmo tempo abraçar a inovação. “O ICB, com sua jornada de trazer cervejas artesanais da Bélgica para Bengaluru, reflete o espírito de Yatra.”

História de origem

Shravan, que ia ser médico, armou-se com uma pós-graduação na London School of Fashion Design, onde aprendeu psicologia das cores e psicologia da moda: “Voltei e queria reviver isso aqui”.

Da sua última coleção. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

Desde que começou como designer em 1996, com sua irmã Jyothi Jaisooria, Shravan tem defendido os tecelões, algo que continuou surgindo ao longo de nossa conversa. “Trabalho com cerca de 3.800 viúvas na Índia e arredores; nós damos a eles o charkhae eles tecem khadi para nós.”

“Infelizmente no nosso país muitos tecelões não recebem a remuneração que merecem porque há muitos atravessadores envolvidos e acabam por ser explorados”, afirma.

Shravan acredita que embora o governo tenha trabalhado em benefício dos tecelões, ainda há muito a ser feito. “O governo proporcionou-lhes acessibilidade e subsídios, mas penso que não foram utilizados ou promovidos adequadamente”.

Ele também destacou que são as pessoas que devem tomar as decisões na hora de comprar uma peça de roupa. “Se você passar cinco dias tecendo um sári e tentar vendê-lo por 1.700 rúpias no mercado, a maioria dos compradores negociaria para reduzir seu preço, algo que não fariam em uma loja de varejo de luxo na cidade.”

Muitas opções

Para Shravan, o saree é a peça central de todas as suas coleções. “O sari é a peça de roupa mais indulgente, desde uma mulher grávida de nove meses até uma mulher que perdeu 40 quilos; Combina com todos. Kanjivaram, mangalgiri, gadwal: a Índia é o lar de mais de 900 tipos diferentes de sarees, e não faltam inúmeras maneiras de usá-los.”

Falando sobre alguns dos têxteis subestimados da Índia, ela acrescenta: “Existem tantos tecidos que as pessoas desconhecem. Por exemplo, existem os Baluchari do distrito de Bishnupur em Bengala Ocidental e os sarees Morangfai de Assam. Muitos nem sabem se os sarees vêm de Nagaland ou do cinturão nordeste.”

Shravan, conhecido por seu trabalho na recuperação de tecidos antigos, deu uma dica sobre como cuidar de sarees velhos. “Amarre algumas vagens de pimenta e cravo em um pano respirável como mulmul e coloque-o entre seus saris de seda; “Isso manterá os cupins longe do tecido.”

Resumindo a sua carreira como designer ao longo dos últimos 24 anos, ele diz: “Honestamente, não creio que tenha feito muita coisa; Há muito mais para aprender sobre este assunto.”