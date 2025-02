O estranho suicídio do conservadorismo americano

Agora não sou agora, nem fui conservador.

No entanto, acho útil, até importante, que exista um partido conservador no espectro político americano.

O pensador britânico e o criador dos mistérios “Padre Brown”, GK Chesterton, descreveram a utilidade dos conservadores com um idioma plantado firmemente na bochecha: “Todo mundo moderno se dividiu em conservadores e progressistas. O negócio dos progressistas está cometendo erros. Avançado que nos leva à ruína e à pessoa retrospectiva que admira as ruínas.

Os progressistas, que Chesterton acreditava, estão comprometidos em mudar sem sempre entender suas consequências adequadamente. Os conservadores se dedicam a preservar o status quo sem levar em consideração seus custos ou benefícios.

Chesterton resumiu a utilidade do conservadorismo mais seriamente em seu paradoxo da cerca: “Em termos de reforma das coisas … existe … um paradoxo. Há … digamos … uma cerca … o tipo de O reformador mais moderno vai feliz e diz: ‘Eu não vejo o uso disso;

“A … a cerca não cresceu lá … uma pessoa tinha algum motivo para pensar que seria bom para alguém. E até sabermos qual era o motivo, realmente não podemos julgar se o motivo era razoável … Ninguém tem negócios para destruir uma instituição social até que eu realmente a vi como uma instituição histórica.

A aversão à mudança em torno da qual Chesterton construiu sua parábola e paradoxo foi fundamental para a fonte do conservadorismo americano, outro pensador e político britânico, Edmund Burke, quem discutiu“Quando as opiniões e as regras da vida antigas são removidas, a perda não pode ser estimada. A partir desse momento, não temos uma bússola para governar a nós mesmos, nem podemos saber claramente que porto direto.

Donald Trump não é conservador; Muito contrário, Trump é um revolucionário radical. Ele não está comprometido com o projeto de conservação de Burke, mas com o cancelamento da tradição e destruindo instituições sem considerar sua história ou utilidade.

O conservadorismo de Burke cresceu de seu desgosto aos excessos da Revolução Francesa. Enquanto o ataque da Bastilha horrorizou Burke, Trump elogiou o ataque do Capitólio dos Estados Unidos.

Ninguém é liberal, colunista Peggy Noonan estressou a realidade“… O segundo ascensão de Donald Trump é um descanso total com o passado: ordem estável, expectativas saudáveis, honra de uma certa moderação antiga e adesão estrita a … a lei não está sendo” traduzida “; eles estão terminando”.

Na universidade, li um livro intitulado “A estranha morte da Inglaterra liberal”, que argumentou que, no início dos anos 1900, a democracia parlamentar da Grã -Bretanha estava à beira da revolução e destruição, resgatada apenas pela Primeira Guerra Mundial.

“Isso é … um registro”, escreveu seu autor, “… não de grandes eventos, mas do pouco a intervenção providencial de uma guerra mundial, certamente teria desmoronado”.

Qualquer que seja a verdade sobre a história inglesa, o suicídio do conservadorismo americano é ainda mais estranho.

Os republicanos permitiram que um revolucionário assumisse o controle de seu jogo sem o equivalente pacífico de disparar. Através de inúmeros pequenos eventos e ações, os líderes conservadores colaboraram em seu próprio desaparecimento e na demolição de sua própria filosofia preciosa.

Para citar um exemplo, nos últimos dias, o ex -líder republicano do Senado, Mitch McConnell, deu voz pública a Trump e suas políticas.

No entanto, durante o segundo julgamento político de Trump, após 6 de janeiro, McConnell teve que encerrar a carreira política de Trump, para salvar o conservadorismo do lixo da história e rejeitar, com base em um técnico obviamente absurdo e historicamente sem precedentes.

Outro pequeno exemplo: Liz Cheney e Adam Kinzinger não precisavam ser os únicos republicanos da Câmara a ingressar no comitê de 6 de janeiro.

Etc.

O Partido Republicano ainda está vivo, mas sua ideologia animadora durante a maior parte dos últimos cem anos está estranhamente morta, nas mãos de, ou pelo menos com o conluio de seus principais adeptos.

Mellman é presidente da consultoria política do Mellman Group A. Mellman atuou como pesquisador de líderes democratas do Senado por mais de 20 anos. Ele também é presidente da maioria democrata de Israel.

