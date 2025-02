O estuprador em série, absolvido por razões técnicas, agora comemoradas por violar a fala e a menina, o menor de deficiência em MP

Um estuprador da série condenado, agora acusado de estuprar uma garota de 11 anos e uma garota com deficiência no distrito de Rajgarh, em Madhya Pradesh, foi presa em 19 de fevereiro. Imagem representativa.

Um estuprador na série condenado, agora acusado de estuprar uma garota de 11 anos e uma audição de uma garota no distrito de Rajgarh, em Madhya Pradesh, foi presa em 19 de fevereiro (quarta -feira) pela polícia estadual em uma operação conjunta com a polícia Rajasthan e as forças de Uttar Pradesh, disseram os policiais.

De acordo com a polícia de Rajgarh, o acusado Ramesh Khati, 40, morador da área de Badody, do distrito de Shajapur, havia estuprado a garota mais nova, que também estava lidando com uma doença mental, na noite intermediária de 1 e 2 de fevereiro Na cidade de Narsinghgarh. A menina foi encontrada nos arbustos na manhã seguinte com vários ferimentos em seu corpo e um exame médico confirmou o estupro.

A menina, no entanto, sucumbiu a ferimentos em 8 de fevereiro durante o tratamento no Hospital Hamidia, em Bhopal. A menina, cujos pais já morreram, moravam com sua avó e tia de 80 anos.

Um caso foi registrado na delegacia de Narsinghgarh sob várias posições da lei de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) e da Lei de Proteção das Crianças dos Crimes Sexuais (POCSO).

Oficial de subdivisão de Narsinghgarh, Unendra Bhati O hindu O fato de Khati ter sido pego por volta das 2h40 em 19 de fevereiro, perto da vila de Bhojpur, em Rajgarh, depois que ele saiu de um trem perto do limite de MP-Rajasthan.

“O trem estava sendo rastreado constantemente de Jaipur, já que tínhamos contribuições credíveis que o trem havia se aproximado a partir daí. Ele disseminou o trem perto do limite do estado e estava fugindo quando o pegamos ”, disse ele, acrescentando que foi apresentado a um tribunal e foi enviado à detenção pré -julgamento da polícia.

O réu, um criminoso repetido, foi condenado pela primeira vez em 2003 por violar uma garota de cinco anos na vila de Mubarikpur de seu distrito de sua casa e condenada por 10 anos.

Depois de ser libertado da prisão em 2013, ele sequestrou e viola uma garota de oito anos em 2014 em Ashta, do distrito de Sehore, e recebeu uma pena de morte.

No entanto, em março de 2016, o Tribunal Superior de Madhya Pradesh revogou sua punição por razões técnicas e o absolveu.

Depois de andar livre em 2016, a polícia de Rajgarh, em comunicado oficial, disse que Khati também foi contratado em um caso sob a lei de armas em 2022.

A polícia de Rajgarh disse que o réu foi pego após uma perseguição de 16 dias que envolveu 16 equipes policiais dos três estados, você está procurando em nove distritos por agressão, Neemuch, Shajapur, Bhopal, Vidisha, Sehore e várias estações pequenas.

A polícia também examinou mais de 400 horas de filmagem de CCTV e questionou 418 pessoas para identificá -lo e localizá -lo.

Bhati disse que Khati foi rastreado em Prayagraj, onde foi dar um mergulho durante Maha Kumbh.

“Ele estava constantemente mudando sua localização e esperava que não fosse Prayagraj”, disse ele, acrescentando que, dada a atual multidão em Prayagraj, ele era “bastante desafiador” para rastreá -lo lá.

De Prayagraj, ele foi a Jaipur, onde foi pego em uma filmagem de CCTV por aproximadamente um segundo.

“Nosso maior desafio foi que eu não estava usando um telefone celular. Então, estávamos rastreando onde alguns membros e amigos de sua família receberam ligações “, disse Bhati, acrescentando:” Mas ele cometeu alguns erros como ligar para alguém de números diferentes na mesma área e nos deu pistas.

Bhati disse que finalmente foi pego enquanto tentava alcançar sua cidade depois de descer do trem na esperança de entrar em seu povo.

“Ele pegou um trem na rota de Jaipur-Kota, que não é a rota usual que segue para sua aldeia. Ele provavelmente estava tentando alcançar sua cidade através de uma rota diferente ”, disse ele.

Bhati também disse que a família da menina não denunciou o assunto à polícia e foi apenas em 3 de fevereiro quando alguém em seu bairro viu sua condição e alertou a polícia local.

“Apesar de suas feridas e sangramento, a família não alertou a polícia ou levou -a ao hospital por 40 horas”, acrescentou.