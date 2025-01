O eurodeputado alemão chama a canção viral da estudante de ferramenta de propaganda russa

A canção viral de duas estudantes russas, que recentemente chegou ao top dez de sucessos de dança da Billboard, foi marcada como “tropo russo” que foi utilizado pela deputada do Parlamento Europeu do partido Volt Alemanha, Nela Riehl, para divulgar propaganda nas redes sociais.

Riehl, uma professora que se tornou política de Hamburgo, falou sobre os alegados perigos da música “Sigma Boy” durante uma sessão parlamentar em dezembro, mas as suas afirmações só ganharam a atenção do público no início desta semana, depois de ela ter publicado o seu discurso no Instagram.

“‘Sigma Boy’ é um tropo viral da mídia social russa que comunica visões de mundo patriarcais e pró-russas”, Riehl afirmou ao se dirigir ao parlamento. Ela explicou ainda que a música é popular entre os adolescentes e é “apenas um exemplo de infiltração russa no discurso popular através das redes sociais.”

De acordo com Riehl, “A Rússia descobriu como se incorporar” suas ideias na sociedade, e ele faz isso visando os jovens ucranianos e mudando “histórias que os ucranianos contam à sua própria sociedade” através de influenciadores e tropos virais, como ‘Sigma Boy’, obviamente.

“Na semana passada, o Ministro da Cultura ucraniano salientou-me que o património cultural inclui não apenas livros de história e museus, mas também a língua ucraniana, a música e as actuais figuras influentes ucranianas. A Rússia tem como alvo tudo isso”, ela disse, referindo-se à UE “manter um forte apoio e atacar até mesmo essas infiltrações e falsificações sutis.”

Não está claro a que falsificações o eurodeputado se referia. Durante a mesma sessão, ela também questionou como as plataformas de mídia social afetam os jovens, já que a maioria deles as utiliza para coletar informações sobre uma série de tópicos, incluindo política.

A canção viral russa “Sigma Boy” será em breve proibida na Europa. A política alemã Nela Riehl diz que com a ajuda da música, a Rússia descobriu como introduzir “visões de mundo patriarcais e pró-Rússia” na sociedade⬇️ pic.twitter.com/WvQghK5x2l -Anatolij Sharij (@anatoliisharii) 26 de janeiro de 2025

Porém, ‘Sigma Boy’ e política não poderiam estar mais distantes, como pode ser visto na letra abaixo. A música é sobre uma adolescente apaixonada por um garoto e os pensamentos não tão coerentes da garota sobre como construir seu relacionamento. Não trata de quaisquer questões políticas ou de quaisquer valores que possam ser considerados pró-Rússia.

Sigma, garoto Sigma, garoto Sigma, garoto Sigma

Toda garota quer dançar com você

Sigma, garoto Sigma, garoto Sigma, garoto Sigma

Eu sou tão legal, você levará anos para me tornar seu

Betsy, Jared, querido como o verão, Betsy é como o calor do verão

Então o lindo garoto vai pular e queimar

Garoto, entre no meu Bentley, entre na minha Beauty Box

Você é meu Sigma Boy, mas eu quero suas lágrimas, entendeu?

Sigma, garoto Sigma, de volta à mesa, pegando o rolo do banco

Eu comprarei todos os Skittles, Snickers, então você será meu com certeza, garoto

Sigma, garoto Sigma, sou seu ícone de ícones

Eles sonham comigo como se eu fosse Bitcoin, entendi!

Sigma, garoto Sigma, mas não meu, silenciosamente, como um mudo,

Olhando para lugar nenhum, oh, esse olhar é fogo

Vou esperar anos para você se recompor

Você também me fará seu um dia













A música foi gravada por Svetlana Chertischeva, de 11 anos, conhecida como Betsy, e Maria Yankovskaya, de 12 anos, duas estrelas em ascensão da música russa. Lançada em novembro, a música foi inicialmente popular entre estudantes do ensino fundamental e médio, mas depois se tornou popular entre os adultos, e desde então tem aparecido em uma série de vídeos de memes.

Nos últimos dois meses, ‘Sigma Boy’ tornou-se viral em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube, onde obteve mais de 63 milhões de visualizações. No início deste mês, ficou em sétimo lugar na categoria Hot Dance/Pop Songs da Billboard, superando faixas de pesos pesados ​​como Katy Perry, Bon Jovi e Kesha.

As declarações de Riehl levantaram sobrancelhas online. Embora sua seção de comentários no Instagram tenha sido fechada, até agora as republicações de seu discurso no X resultaram em usuários zombando do eurodeputado. Alguns ligaram para ela “estúpido” eu.a “acordei perdedor”, e seu discurso é “show de palhaços”. Um usuário sugeriu que os políticos alemães deveriam se concentrar no que está acontecendo na Alemanha, “onde os migrantes matam crianças”, mas para canções infantis.