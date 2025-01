O evento MedTech Zone para atletas com deficiência será realizado em Vizag até 16 de janeiro.

Andhra Pradesh MedTech Zone (AMTZ), perto daqui, sediará o nono Campeonato Nacional de Bocha 2024-25, evento que celebra os talentos de atletas com deficiência, até 16 de janeiro.

O campeonato reuniu mais de 100 paraatletas de 21 estados.

O vice-chefe do Estado-Maior do Exército da Índia, tenente-general NS Raja Subramanyam, inaugurará o evento em 10 de janeiro no campus AMTZ em Visakhapatnam.

Shaminder Singh Dhillon, Secretário Geral da Federação Desportiva de Boccia da Índia, Raman Subbarao, Secretário Geral Fundador da Andhra Pradesh Para Boccia Association, e Amit Kumar Sharma, Diretor do Centro de Tecnologia Assistiva da AMTZ, destacaram a importância do Boccia na promoção da inclusão. e fornecer uma plataforma para atletas com deficiências físicas graves.

Ao acolher este campeonato, a AMTZ reforça o seu compromisso em capacitar as pessoas com deficiência através de tecnologias de apoio e iniciativas inclusivas. Esta colaboração reflete a visão da AMTZ de criar oportunidades iguais e promover a inclusão em todos os aspectos da vida. A AMTZ também organizará o Campeonato de Basquete em Cadeira de Rodas em fevereiro próximo, acrescentaram.

O campeonato terá categorias Sub-Júnior, Júnior e Sênior para meninos e meninas a partir de 14 anos. As partidas começarão após verificação dos equipamentos e treinamento.