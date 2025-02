O ex -advogado do filho de Chefe Prodia cancelou para ser examinado no peculato de fundos hoje, pedindo para ser adiado

Yakarta, vivo – A Diretoria Especial de Investigação Criminal da Polícia Metropolitana de Yakarta agendou um exame de Evelin Dohar Hutagalung (EDH) como ex -advogado de Prodia Boss, Arif Nugroho (AN), também conhecido como Bastian e Muhammad Bayu.

O exame foi realizado no contexto de investigar o suposto caso de peculato de um carro realizado pela EDH como parte informada. O caso também arrastou o ex -chefe da unidade de investigação criminal da polícia do metrô do sul de Yakarta, vice -comissário da polícia de Bintoro e quatro outros policiais.

“A equipe de investigação informou em nome da EDH no caso do comissário de polícia de Aqua em Safri Simanjuntak, sexta -feira, 14 de fevereiro, na sexta -feira, 14 de fevereiro de 2025.

 Dreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes em Safri Simanjuntak Foto: Viva.co.id/rahmat Fatahillah Ilham

EDH ainda está sendo examinado como testemunha. No entanto, parece que o exame de hoje é cancelado. Porque ele disse que não poderia comparecer porque havia uma agenda. Por esse motivo, a Polícia Metropolitana de Yakarta agendou um resumo na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

“É agendar Trabalho que já foi agendado antes “, disse En Safri.

Ele relatou anteriormente que a polícia metropolitana de Yakarta havia levantado o status de suposto peculato de uma unidade de carro relatada por Arif Nugroho (AN), também conhecido como Bastian e Muhammad Bayu, cansado de Anak Bos Prodia.

“O fórum do caso concordou em aumentar o estado de gerenciamento de investigação para a fase de investigação”, disse o chefe de relações públicas da Polícia Metropolitana de Yakarta, comissária de polícia, Ay Ary Syam Indradi, no domingo, 9 de fevereiro, de 2025.

A decisão foi tomada de acordo com os resultados da investigação, encontrou evidências preliminares de que houve um suposto evento como ofensa criminal. Mesmo assim, os pesquisadores ainda estão explorando para determinar quem será suspeito.