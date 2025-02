O ex -agente do Serviço Secreto que pulou no JFK Lima em Dallas morre aos 93

O ex -agente do Serviço Secreto que pulou no JFK Lima em...

Clint Hill, o ex -agente do Serviço Secreto que saltou para o fundo da limusine do ex -presidente Kennedy em 1963 para proteger a primeira -dama do tiro, morreu na sexta -feira em casa. Eu tinha 93 anos.

Hill “morreu pacificamente em casa com sua amada esposa, Lisa McCubbin Hill, ao seu lado”, disse sua família em comunicado na segunda -feira.

Hill serviu no Serviço Secreto dos Estados Unidos por quase duas décadas, sob cinco presidentes: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon e Ford. Finalmente, tornou -se vice -diretor de operações de proteção, responsável por todas as forças de proteção. Antes de ingressar no Serviço Secreto, Hill serviu no Corpo de Contra -Inteligência do Exército dos EUA.

O momento decisivo de Hill em seu serviço ocorreu em 1963, quando ele se jogou na parte de trás da limusine presidencial para proteger a primeira -dama Jacqueline Kennedy de atirar.

“O heroísmo de Hill em 22 de novembro de 1963, durante o assassinato do presidente John F. Kennedy, fez dele um símbolo mundial de coragem e um ícone venerado no serviço secreto dos Estados Unidos. Hill deixa um extraordinário legado de liderança, coragem e preservação histórica ”, disse sua família em seu comunicado.

Hill recebeu o maior prêmio civil do Departamento de Tesouro por coragem pelas ações que ele tomou no dia em que Kennedy foi morto.

Hill se aposentou do Serviço Secreto em 1975. Ele revelou em uma entrevista de “60 minutos” que “foi forçado a se retirar do trabalho que amava aos 43 anos devido a problemas físicos e emocionais que surgiram do que agora é comumente conhecido como PTS”, o Aviso familiar disse.

Hill conheceu sua esposa, McCubbin Hill, em 2009 e colaborou no Four New York Times: “Senhora Kennedy and Me “,” Cinco Dias em novembro “,” Cinco presidentes “e” Minhas viagens com a Sra. Kennedy “.

“Tivemos esse amor único na vida que todo mundo espera”, disse McCubbin Hill no comunicado. “Nós éramos almas gêmeas.”

O ex -diretor do Serviço Secreto dos EUA.

“Além da notável coragem que ele mostrou em 1963, ele incorporou que nosso código era” digno de confiança e confiança “, estabelecendo um padrão de liderança extraordinário e fornecendo inspiração para as próximas gerações”, afirmou Merletti em comunicado.

Hill sobrevive à esposa, Lisa McCubbin Hill, seus dois filhos, cinco netos e dois degraus.

A família está pedindo doações, em vez de flores, para Ser feito para a Associação de Serviços Secretos dos Estados Unidos.

Fonte