O ex -CEC Navin Chawla passa a 79

Navin Chawla. Arquivo | Crédito da foto: The Hindu

“O ex -comissário eleitoral principal (CEC) Navin Chawla morreu no sábado (1 de fevereiro de 2025)”, disse o ex -CEC Sy Quraishi. Navin Chawla tinha 79 anos.

Senhor. Quraishi disse Pti Ele conheceu Chawla cerca de 10 dias quando este havia informado que ele foi admitido no hospital para cirurgia cerebral. “Ele morreu esta manhã no Hospital Apollo”, disse Quraishi, acrescentou que estava feliz quando se conheceram pela última vez.

Separadamente, um funcionário da Comissão Eleitoral também confirmou o desaparecimento de Chawla. “É triste saber sobre a transmissão de Shri Navin Chawla, ex -comissário eleitoral da Índia. Que sua alma descanse em paz ”, escreveu o Sr. Quraishi em X.

Um ex -burocrata, Chawla foi o comissário eleitoral entre 2005 e 2009 e o comissário eleitoral principal de abril de 2009 a julho de 2010.