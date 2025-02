O ex -chefe da FDA “muito preocupado” com a extensão do surto de sarampo do Texas

O ex -chefe da FDA “muito preocupado” com a extensão do surto...

O ex -comissário da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), Dr. Scott Gottlieb, disse que está “muito preocupado” com o surto de sarampo na propagação do Texas.

Dodlieb unido “Face the Nation” da CBS News no domingo, onde a apresentadora Margaret Brennan perguntou sobre o surto na região de South Plains, no Texas, que deixou muitas crianças infectadas.

Ele ressaltou que acredita que “vai se espalhar”.

“Houve 100 casos que foram identificados até agora”, disse Gottlieb. “Provavelmente há muito mais do que isso.”

“Então, acho que isso vai entrar nas centenas de casos e pode levar muitos meses para tentar desligar completamente”, acrescentou.

O Departamento de Saúde do Estado do Texas confirmou pelo menos 90 casos de sarampo e disse que 16 pacientes foram hospitalizados. Apenas cinco dos pacientes foram vacinados, o restante não.

O departamento disse que provavelmente havia mais casos de sarampo que ainda não foram confirmados.

“Quando você tem esse tipo de concentração de sarampo dentro de uma comunidade, ele inevitavelmente se estende para fora dessa comunidade”, disse Gottlieb.

Ele ressaltou que existem baixas taxas de vacinas para doenças altamente contagiosas em várias comunidades em todo o país. Gottlieb também enfatizou que a vacina contra o sarampo, que está sob escrutínio do Secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos Robert F. Kennedy Jr.

Há preocupações de que o ceticismo de Kennedy sobre as vacinas alimentará a politização da vacina.

Dodlieb neutralizou o argumento Contra vacinas, observando que o tiro de sarampo é “altamente eficaz”.

“Este é um vírus muito perigoso e, como eu disse, cerca de 27 % das crianças que foram infectadas naquele broto do oeste do Texas e um surto de Novo México foram hospitalizadas”, disse ele. “Portanto, essa pode ser uma doença bastante grave, com consequências a longo prazo”.

Gottleib também apontou que poderia haver impactos econômicos do sarampo, pois outros países poderiam colocar os Estados Unidos sob um aviso de viagem.

“O risco para os Estados Unidos neste momento é que um vírus que se extinguiu em grande parte da circulação nos Estados Unidos poderia retornar e continuar se espalhando, mesmo em um nível baixo”, disse Gottlieb.

