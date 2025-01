O ex-diretor do FBI Wray diz que renunciou porque Trump ‘pretendia fazer uma mudança’

O ex-diretor do FBI, Christopher Wray, disse que renunciou porque estava claro que o presidente eleito Trump “pretendia fazer uma mudança” na agência.

“Minha decisão de me aposentar do FBI, devo dizer, foi uma das decisões mais difíceis que já tive que tomar”, disse Wray em uma entrevista de saída do programa “60 Minutes” da CBS. “Preocupo-me profundamente com o FBI, com a nossa missão e, em particular, com o nosso pessoal.”

“Mas o presidente eleito deixou claro que pretendia fazer uma mudança e a lei afirma que isso é algo que ele pode fazer por qualquer motivo ou sem motivo”, continuou ele.

Wray anunciou no mês passado que estava deixando seu cargo porque Trump parecia ter planos de demiti-lo.

Trump nomeou Kash Patel, um aliado leal, para liderar o FBI, o que foi um sinal para Wray de que em breve seria despedido. Patel precisaria ser confirmado pelo Senado antes de assumir a liderança do escritório de investigação.

O presidente eleito nomeou Wray para liderar a agência em 2017 e ele deveria servir até o final de seu mandato em 2027.

Na entrevista que foi ao ar no domingo, Wray compartilhou mais sobre seu pensamento por trás da renúncia.

“Minha conclusão foi que era melhor para o Bureau tentar fazer isso de maneira ordenada, para não envolver ainda mais o FBI na briga”, disse ele.

Wray tem sido um dos inimigos de Trump desde que o FBI obteve um mandado para revistar a propriedade de Trump em Mar-a-Lago, depois que ele não conseguiu devolver documentos confidenciais de seu tempo como presidente.

Depois que Wray anunciou que estava renunciando, Trump comemorou a decisão, chamando-a de “grande dia para a América”.

Wray disse que estava acostumado a expressar opiniões sobre ele. Como republicano conservador de longa data, ele disse que é um “profissional de aplicação da lei duro e cumpridor das regras” que leva a sério as ameaças contra o FBI e seus agentes.

“Eles abordam o trabalho com um nível de rigor, tenacidade, profissionalismo e objetividade que acredito ser incomparável, e direi que foi a honra da minha vida servir com eles”, disse ele.

Os democratas expressaram decepção com a decisão de Wray, argumentando que ela permite a Trump acelerar a transformação da agência e evitar assumir a responsabilidade por uma possível demissão.

A próxima eleição de Patel por Trump é controversa e há preocupações sobre seus comentários sobre retaliação contra os inimigos de Trump.

Wray disse no domingo que não iria opinar sobre as escolhas de Trump para o Gabinete.

“Os fatos e a lei impulsionam as investigações, não a política ou as preferências partidárias”, disse ele sobre o FBI.

