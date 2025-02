O ex -embaixador de Biden, Rahm Emanuel, se junta à CNN como o principal comentarista político

Rham Emanuel, que serviu o governo Biden como embaixador dos Estados Unidos no Japão, se junta à CNN como comentarista político sênior, anunciou a rede na quinta -feira.

Emanuel também será comentarista de assuntos globais e trará seu “amplo conhecimento de política americana e assuntos internacionais” para a rede, A CNN disse em comunicado.

“Um político veterano com mais de três décadas de experiência na política democrática, o emanual serviu como 31rua Embaixador dos Estados Unidos no Japão durante o governo Biden ”, afirmou o comunicado.

Emanuel renunciou como embaixador no Japão antes da inauguração do presidente Trump. Emanuel detalhou as lições que aprendeu no Japão em seu boletim “Tomas de Tóquio”, que foi lançado aos membros do Congresso, aos líderes de pessoal e à equipe profissional dos comitês.

Quando seu tempo de serviço ao país no exterior chegou ao fim, ele alertou sobre os impactos internacionais de um segundo governo Trump, particularmente com os países da Ásia.

“Todo mundo concorda que algo além dos negócios, como sempre, tem que acontecer, que isso é um ponto de ruptura”, disse ele ao The Hill sobre tensões de defesa na região.

Como veterano insider de Washington que participou de três presidentes democratas, mesmo quando o chefe do ex -presidente Obama, Emanuel foi lançado por estrategistas democratas para direcionar o Comitê Nacional Democrata. Também havia rumores de que poderia ser usado como ex -consultora de segurança nacional do vice -presidente Harris se ela vencesse as eleições.

Tem uma reputação como uma operação de alta energia que geralmente pode usar uma linguagem colorida e profana. Em setembro passado, quando publicou comentários sarcásticos sobre autoridades chinesas, ele causou uma pequena crise diplomática.

Emanuel também serviu como representante de Illinois no Congresso e voltou após seu tempo na Casa Branca para ser o prefeito de Chicago.

