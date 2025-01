O ex-jogador de futebol de Princeton Tiger Bech, 28, entre as vítimas do ataque de caminhão em Nova Orleans

O ex-wide receiver de Princeton, Tiger Bech, jogador da All-Ivy League, foi identificado como uma das vítimas. do enorme ataque de caminhão em Nova Orleans. Bech é o irmão mais velho de Jack Bech, wide receiver de destaque no TCU em 2024.

Tiger foi levado para um hospital de Nova Orleans com ferimentos graves no ataque antes de morrer na quarta-feira, de acordo com Kim Broussardo diretor esportivo do Escola Secundária St.. Bech tinha 28 anos.

Tiger Bech jogou futebol americano na St. Thomas More Catholic High School em Lafayette, Louisiana, antes de ganhar uma bolsa de estudos para Princeton da Ivy League. Ele ganhou duas vezes honras da All-Ivy League como especialista em retornos e conseguiu 53 passes para 825 jardas e três touchdowns em sua carreira. Depois de se formar em Princeton em 2021, trabalhou como trader na Seaport Global, uma corretora de Nova York.

O jovem Bech começou sua carreira na LSU antes de se transferir para o TCU nas duas últimas temporadas de elegibilidade. No último ano, Jack registrou 62 recepções para 1.034 jardas e nove touchdowns e ganhou menção honrosa na América de Phil Steele. Bech afirmou para o Draft da NFL de 2025 em dezembro.

Pelo menos 10 pessoas morreram após um homem dirigiu intencionalmente uma caminhonete contornando barricadas e no meio de uma multidão na Bourbon Street, no bairro francês de Nova Orleans. O motorista foi morto pela polícia. O FBI está investigando o incidente como um ataque terrorista. Um estudante da Universidade da Geórgia estava entre as vítimas feridas, de acordo com o presidente da Geórgia, Jere Morehead.

Após o ataque do caminhão, o Sugar Bowl entre (2) Georgia e (7) Notre Dame foi adiado por 24 horas, de quarta para quinta, no Superdome de Nova Orleans. A segurança também foi reforçada nos outros jogos do CFP, o Rose Bowl e o Peach Bowl, após o incidente.