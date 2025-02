O ex -líder do GAM que participou da retirada do chefe regional em Akmil Magelang

Aceh Band, vivo – Vários ex -comandantes do movimento Free Aceh (GAM) que foram escolhidos como chefes regionais em Aceh seguirão a aposentadoria em Akmil Magelang a partir de sexta -feira, 21 de fevereiro.

Embora em Aceh a inauguração tenha sido feita anteriormente, os líderes regionais escolhidos também tiveram que participar de Yakarta para participar da inauguração simultaneamente pelo Presidente Pabowo Subánto. Então, os chefes regionais escolhidos continuaram após a retirada.

A partir dos dados coletados, havia 4 ex -líder do GAM eleitos como chefes regionais. As quatro pessoas eram Muzakir Manaf, também conhecido como Mualem como governador de Aceh, Muharram Idris como Aceh beijando. Então, Sarjani Abdullah, que foi escolhido como regente de Pidie e Ismail, um pseudônimo de Jalil, pai, WA como o regente do norte de Aceh.

 O governador de Aceh, Muzakir Manaf, quando é nomeado pelo ministro do Interior. Foto: Viva.co.id/dani Randi (Banda Aceh)

MetrôZakir Homemde

Muzakir Manaf, também conhecido como Mualem, é o maior comandante do GAM desde 2002, substituindo o falecido Abdullah Syafii. Ele seguiu uma corrida do GAM desde os anos 80 e participou de treinamento militar na Líbia em 1986.

Muzakir é cada vez mais conhecido depois de retornar da Líbia. É considerado bom na estratégia militar. Muzakir, quando em Gam, também costumava levar as tropas do GAM em batalha com o TNI.

Depois que Gam e o governo indonésio fizeram as pazes, a carreira política de Muzakir Manaf foi imediatamente Moneber. Isso foi iniciado por Muzakir com outro ex -combatente para atrair partidos políticos locais, o partido Aceh em 2007.

Ele também foi nomeado presidente do partido de Aceh até agora. Então, quando as eleições de 2012 se tornaram o começo da carreira política de Muzakir Manaf. Ele foi escolhido como vice -governador de Aceh, que era então uma dupla com um ex -funcionário do GAM, Zaini Abdullah.

Além disso, nas eleições de 2017, Muzakir tentou avançar ao se tornar um Aceh Cagub. No entanto, ele não pôde competir com o oficial de Gam Irwandi Yusuf.

Então, nas eleições de 2024, a carreira de Muzakir disparou quando ele foi escolhido como governador de Aceh. Foi levado pela Coalizão do Partido Aceh, Gerindra, Democratas, PKs, PPP, PKB, PDIP e Aceh Nanggroe Party.

Atualmente, Muzakir também atuou oficialmente como governador de Aceh depois de ser inaugurado pelo ministro do Interior Tito Karnavian na quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

Voarrram Idris (comandante do Ekly Gam da área de Aceh RaioEuk)

A Figura Muharram Idris, também conhecida como Syeh Muharram, é bem conhecida entre o povo de Aceh Besar. Ele conseguiu ganhar o Regent Kiss de Aceh depois de se livrar de três concorrentes.

Além disso, quando o conflito em Aceh, Syeh Muharram desempenha um papel importante no GAM.

Em sua carreira, Sheeh Muharram ocupa uma vez o presidente do Gam Mukim Meuraxa, Operações Regionais 4, treinadores entre Gam, o vice -comandante Gam Rayeuk para o comandante da área de Gam Aceh Rayeuk desde então

Nas eleições de 2024, Syeh Muharram combinou com Syukri e conseguiu vencer. Ele e seu vice subiram através de um caminho independente. Eles foram nomeados como Regente/Regente anexado por Muzakir Manaf na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

Minha série Abdullah (ex -comandante da região do GAM, perguntaou seja)

Sarjani Abdullah é um ex -comandante do GAM da região de Pidie, que foi escolhido como Regency Realpie. Esse período foi a segunda vez, Sarjani dirigiu a região.

Anteriormente, Sarjani se tornou um regente no período 2012-2017. Nesse período, Sarjani combinado com Alzaizi foi levado pela partida Aceh, Beckar e Gerindra.

Sarjani também foi nomeado pelo governador Mazakir Manaf como regente de Pidie na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Ismail para Jalil (ex -comandante de operações IV Chik na região oceânica do passe)

Ismail para Jalil foi nomeado Regente de North Aceh por Muzakir Manaf na segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Ismail foi nomeado na reunião plenária do North Aceh, juntamente com seu parceiro Tarmizi Panyang durante o período 2025-2030.

Ele foi escolhido como o Regente do Norte de Aceh depois de vencer uma caixa vazia nas eleições de 2024.

O pai de Ismail, o pai de Wa, durante o conflito do GAM e da Indonésia, serviu como comandante das operações regionais IV Chik na região de Samudera Pasee.