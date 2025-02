O ex -líder do Serviço Secreto, Ronald Rowe, se aposenta

O ex -diretor interino do Serviço Secreto Ronald Rowe se aposenta, de acordo com o Serviço Secreto.

“O vice -diretor Ronald Rowe, um valioso executivo e líder do Serviço Secreto dos Estados Unidos, anunciou sua decisão de se retirar após 26 anos de serviço dedicado. Atualmente, ele está desfrutando de um descanso merecido antes de sua aposentadoria ”, disse Anthony Guglielmi, chefe de comunicações do Serviço Secreto, em comunicado enviado por e -mail à colina na terça -feira.

O antecessor de Rowe, como chefe do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle renunciou rapidamente após uma tentativa de assassinar Julio contra o presidente Trump na Pensilvânia. Enquanto o diretor interino do Serviço Secreto, Rowe disse que estava “envergonhado” da tentativa de assassinato apenas algumas semanas depois que aconteceu.

Em dezembro, Rowe entrou significativamente em uma partida de gritos com o representante Pat Fallon (R-Texas) durante uma reunião da Força-Tarefa da Câmara se reuniu para revisar as tentativas de assassinato contra Trump.

Trump aproveitou o diretor de serviço agora secreto para dirigir a agência no final de janeiro. Curran protegeu Trump durante a tentativa de assassinato de julho.

“Sean é um grande patriota, que protegeu minha família nos últimos anos, e é por isso que confio nele para liderar os homens e mulheres corajosos do Serviço Secreto dos Estados Unidos”, disse Trump anteriormente sobre a verdade social.

O presidente disse na época que Curran se destacou como um líder brilhante, que é capaz de dirigir e liderar os planos de segurança operacional para alguns dos mais complexos eventos de segurança especiais da história do nosso país e do mundo.

Filip Timotija contribuiu para informar

