O ex -ministro do BRS, Harish Rao, nomeou o principal réu em caso de conspiração e extorsão; Três presos

Ex -ministro T. Harish Rao | Crédito da foto: The Hindu

A polícia de Panjagutta prendeu três pessoas por sua participação em uma conspiração criminosa que envolve falsificação, representação, tentativa de extorsão e crimes sob a lei de tecnologia da informação.

A polícia também nomeou o ex -ministro T. Harish Rao como o principal réu e ex -DCP Radha Kishan Rao como cúmplice no caso.

Os indivíduos presos foram identificados como Todupunoori Santosh Kumar, uma albacea de vendas de cartões SIM de 35 da comunicação de Bhavani em Siddipet, Bandi Parsharmulu, Siddip Jeer Vamshi Krishna, 37 anos, gerente distrital do distrito de Nalgonda.

O caso foi registrado após uma queixa de Chakradhar Goud, também conhecida como Gadhagoni Chakradhar Goud, um empresário.

“Ele alegou estar sujeito a ameaças de vida, tortura ilegal e vigilância. Ele também alegou que estava recebendo mensagens de chantagem através do WhatsApp de uma conta anônima vinculada a um número desconhecido ”, disse a polícia em comunicado oficial no sábado, 16 de fevereiro de 2025.

Outras consultas estabeleceram que Vamshi Krishna já havia trabalhado com o autor e estava desempregado após ser retirado do Departamento de Arogyasri para acusações de corrupção. Mais tarde, ele foi restabelecido em junho de 2023 e trabalhou no escritório do Harish Rao Camp, o então Ministro da Saúde, até dezembro de 2023.

Como parte da investigação, as evidências do acusado foram apreendidas após o devido procedimento legal, disse um comunicado à imprensa da polícia.