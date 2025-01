O ex-ministro Ravindra Chavan nomeou presidente interino do Maharashtra BJP

O líder do Partido Bharatiya Janata (BJP), Ravindra Chavan, foi nomeado presidente em exercício do estado de Maharashtra pelo presidente nacional do BJP, JP Nadda. Arquivo

O líder do Partido Bharatiya Janata (BJP), Ravindra Chavan, foi nomeado presidente em exercício do estado de Maharashtra pelo presidente nacional do BJP, JP Nadda, na noite de sábado (11 de janeiro de 2025). O processo de nomeações organizacionais importantes começará na segunda-feira (13 de janeiro de 2025) sob sua liderança. Ele também deverá ser o próximo presidente do estado do BJP em Maharashtra. O anúncio ocorre em meio a intensa especulação política, já que o processo estava pendente devido às eleições no Estado.

Agora, o Maharashtra BJP está programado para iniciar o processo de suas principais nomeações organizacionais a partir de segunda-feira (13 de janeiro de 2025). Antes disso, o partido realizará uma grande convenção em Shirdi no domingo (12 de janeiro de 2025) para aprovar uma resolução parabenizando o povo de Maharashtra por levar o BJP ao poder com uma maioria esmagadora. 15.000 funcionários, incluindo ministros do BJP de Maharashtra, participarão da convenção de um dia inteiro.

“Ele Proposta de Janata Abhinandan será mantido na frente dos membros na convenção de domingo (12 de janeiro de 2025)”, disse o presidente cessante do BJP no estado de Maharashtra, Chandrashekhar Bawankule. O hindu de Shirdi no sábado (11 de janeiro de 2025). Ele agora é o Ministro da Receita do governo de Maharashtra.

Quando questionado sobre a nomeação de novos titulares do Maharashtra BJP, ele disse que o processo terá início a partir de segunda-feira (13 de janeiro de 2025). “Já inscrevemos 1,5 milhão de novos membros primários no Maharashtra BJP. Existem cinco lakh membros ativos em todos os estandes de Maharashtra. Existem mil postos no estado. Cada estande agora conta com cinco membros ativos. Os presidentes do estande elegerão o presidente tehsil, que por sua vez elegerá os presidentes zilla. Os observadores centrais visitarão mais tarde para concluir o processo de nomeação do presidente do estado”, disse ele. Fontes disseram que a nomeação de Ravindra Chavan como presidente do estado será agora uma mera formalidade.

Chavan como artista

Ravindra Chavan, considerado o próximo presidente do BJP em Maharashtra, é quatro vezes MLA de Dombivli e é considerado um “artista”. Foi Ministro do PCD no último governo do mahayuti. Durante as recentes eleições para a Assembleia do Estado, foi-lhe atribuída a responsabilidade pela região de Konkan, a faixa costeira altamente desafiadora. Ele mahayuti ganhou 37 dos 39 assentos. Recentemente, foram-lhe atribuídas maiores responsabilidades na estrutura organizativa do Estado, o que gerou rumores de que seria considerado o próximo Presidente do Estado face à nomeação de Chandrashekhar Bawankule como Ministro das Receitas. Chavan foi nomeado responsável estadual por ‘festa de coleta‘, uma campanha para fortalecer sua estrutura organizacional.

Tendo em conta as eleições pendentes para órgãos de governo autónomo locais, incluindo órgãos cívicos como a Corporação Municipal da Grande Mumbai, há muita especulação sobre a nomeação de presidentes distritais.

A Corporação Municipal de Mumbai é a corporação mais rica do país. Tendo em conta uma clara divisão no MVA, onde Uddhav Thackeray decidiu agir sozinho, o BJP também responderá à sua estratégia. Ashish Shelar conheceu recentemente Raj Thackeray. Se o BJP lutará ao lado do Shiv Sena de Eknath Shinde são as questões que o novo presidente de Mumbai irá analisar. O presidente do estado também terá a tarefa de consolidar a vitória do partido nas eleições locais.