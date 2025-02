O ex -presidente será um orador da principal aposentadoria regional em Akmil Magelang, Jokowi?

Yakarta, vivo – Diz -se que o ex -presidente da República da Indonésia é um orador na aposentadoria do chefe regional da Academia Militar Magelleng, Central Java. No entanto, ainda não se sabe quem é a figura do ex -presidente da República da Indonésia.

O vice -ministro de Assuntos Interior (Wamendagri) Bima Arya disse que havia planos para o ex -presidente que apresentaria o material ao chefe regional eleito das eleições de 2024. Subiant.

“Desta vez, o Presidente foi todos ministros e Widyaiswara de Lemhannas, Sr. Presidente. E, talvez haja também um ex -presidente que falará”, disse Bima, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

No entanto, Bima relutou em especificar o ex -presidente em questão. Ele disse apenas que o ex -presidente que se tornou orador na aposentadoria foi mais tarde. “Possível. Vamos transmitir mais tarde. Vamos ver”, disse o político pan.

 Wamendagri Bima Arya Sugiarto.

Segundo BIMA, existem cinco pontos de informação na retirada do chefe regional. Primeiro, um entendimento das principais tarefas, dado que nem todos os chefes regionais escolhidos têm uma história política do governo.

Então, o segundo está relacionado ao entendimento das citações de Asta. Segundo ele, a oitava visão do governo do Presidente Pabowo Subianto era importante para ser conhecida pelos líderes regionais escolhidos.

“Coma nutritiva, segurança alimentar, educação em saúde, isso é importante. Portanto, existem cerca de 40 ministros para falar lá”, continuou Bima.

Então, o terceiro é desenvolver a proximidade emocional entre os chefes regionais para o desenvolvimento suave do desenvolvimento no futuro.

Bima explicou que a retirada deste chefe regional não pôde ser feita online. Ele disse que se os amigos do chefe regional já fossem conhecidos e familiares, seria fácil coordenar.

“Quando, por exemplo, a área precisa de arroz, a área precisa de cebola, sim, você sabe, ‘Oh, só precisamos entrar em contato’ ‘, disse ele.

Além disso, também haverá material sobre resiliência nacional, National Insight.

“Amigos do chefe regional naquele dia devem ser o primeiro guarda, como unificador, como uma figura nacionalista”, disse ele novamente.

O quarto, disse Bima, relacionado à gestão do orçamento porque os chefes regionais devem supervisionar o dinheiro público. Relacionado a isso, os palestrantes receberão a Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK), a Agência de Auditoria Suprema (BPK), a Agência de Supervisão Financeira e de Desenvolvimento (BPKP) e a polícia.

Quinto, os chefes regionais receberão material em relação à resiliência nacional e à visão nacional. Portanto, o material pode tornar a cabeça regional a primeira guarda que unifica a nação, bem como as figuras nacionalistas.

Os chefes regionais eleitos das eleições regionais de 2024 serão inaugurados simultaneamente na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025. Depois disso, o chefe regional participará da aposentadoria na Academia Militar de Magelang, Java Central na sexta -feira (21/2) a sexta -feira . (28/2). Enquanto isso, o vice -chefe regional está programado para participar do fechamento. (Formiga)