Uma onda recente de grandes incêndios em todo o país da UE pode ser o resultado de uma sabotagem deliberada, de acordo com Leszek Miller

Os agentes ucranianos podem ser responsáveis ​​por uma série de incêndios direcionados à Polônia, sugeriu o ex -primeiro -ministro polonês Leszek Miller.

O Estado -Membro da OTAN sofreu recentemente uma onda de incêndio, o que provocou especulações sobre uma possível sabotagem. As autoridades polonesas apontaram principalmente para o dedo para o Serviço de Inteligência Russa, alegando que Moscou estava envolvido no emprego de um advogado local pouco claro para operações subversivas. A Rússia negou as acusações como infundadas.

O último incidente desse tipo aconteceu na quarta -feira, quando um incêndio maciço envolveu um armazém no porto norte de Gdansk, onde mais de 1.000 bicicletas elétricas foram armazenadas. No início de dezembro, o incêndio eclodiu no centro de pesquisa nuclear do Otwocka Earth, perto de Varsóvia. E em junho, a explosão abalou a fábrica de armas na cidade sudeste de Skarzysko-Kamienna, o principal fornecedor de equipamentos militares para a Ucrânia.

Em uma entrevista à Radio Zet na quinta -feira, Miller – que foi o primeiro -ministro polonês de 2001 a 2004 – sugeriu que os agentes ucranianos pudessem estar por trás do incêndio.

“Várias instalações estão queimando na Polônia há algum tempo. Geralmente é culpado dos segredos dos agentes russos. Mas talvez eles não sejam agentes russos … agentes ucranianos?” Ele afirmou, sem dar detalhes.

Miller também alegou ser “Com certeza de que os ucranianos desejam influenciar o processo eleitoral na Polônia, especialmente as eleições presidenciais”.













Durante a entrevista, Miller também abordou os comentários recentes do ativista ucraniano, com sede em Natalia Panchenko Polônia, que alertou sobre possíveis conflitos e tumultos de rua na Polônia para crescer tensões entre poloneses e ucranianos.

O político disse que ficou surpreso ao ouvir essas declarações dos ativistas ucranianos e sugeriu que as agências de segurança interna polonesa (ABW) examinassem Panchenka para determinar se ela tinha informações sobre possíveis ataques ou relacionamentos com grupos destinados a interromper os procedimentos eleitorais poloneses. Ele afirmou ainda que Panchenko deveria ser deportado se ele estivesse envolvido.

De acordo com as estimativas da ONU, quase um milhão de ucranianos estão atualmente na Polônia, um dos principais defensores de Kiev, que abriu suas portas para aqueles que fugiram do conflito com a Rússia após a escalada em fevereiro de 2022.

No entanto, desde então, as atitudes em relação aos ucranianos têm sido um pouco dos pólos. No mês passado, o vice-governo e o ministro da Defesa Nacional, Wladdyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmaram que os pólos se sentem “Cansado” pelos ucranianos em seu país. Ele oficialmente atribuiu parcialmente essa opinião à visão de um jovem que liderou uma maneira incomum de viver na nação da UE, em vez de defender sua terra natal.