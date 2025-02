O ex -representante da qualificação de Charlie Dent chama o USAID Lock de ‘um abuso atroz da autoridade executiva’ “

A ex-representante Charlie Dent (R-Pa.) Criticou os movimentos do governo Trump na Agência de Desenvolvimento Internacional de Trump (USAID), dizendo que era um “abuso atroz da autoridade executiva”.

Dent se juntou a Jake Tapper da CNN na segunda -feira, onde interveio nas mudanças na agência, que essencialmente fechou nos últimos dias para o “Departamento de Eficiência do Governo” do bilionário tecnológico Elon Musk (Doge).

“O fechamento da USAID é um abuso atroz da autoridade executiva, pare”.Disse Dent.“Elon Musk não tem autoridade para fechá -lo.”

“A propósito, seu papel, pensei, era um conselho, de dar conselhos ao presidente. Tudo bem, dê -lhe dicas ”, continuou ele. “Mas esse é um papel operacional para fechar a USAID”.

Dent argumentou que o Congresso já atribuiu fundos para a agência de ajuda internacional e que é o papel do presidente Trump desempenhar essa função.

“Quando o Congresso aprova uma lista de despesas, uma lista de tarefas se torna lei. Isso não é uma sugestão. Eles não estão dando conselhos ao presidente. É uma ordem, eles dizem a ele como gastar dinheiro agora ”, disse Dent.

Ele acrescentou que o que aconteceu com o governo federal nos últimos dias é “absolutamente mais longe” de tudo o que ele viu.

“Estamos falando de um expurgo no FBI, fechando para a USAID, perdoando os criminosos J6, lançando uma guerra preventiva contra o Canadá e o México em nome da segurança nacional”, disse Dent, e depois acrescentou “isso é ultrajante”.

O ex -legislador, que serviu na Câmara de 2005 a 2018, disse que há um papel no Congresso para combater o fluxo de Trump. As duas câmeras do Congresso não são espectadores, disse Dent.

“Em 14 de março, o governo deve ser financiado. Os republicanos precisarão de muitos democratas para ajudá -los a aprovar um projeto de financiamento, e suspeito que os democratas farão muitas demandas, como garantir que o dinheiro apropriado seja enviado como designado ou conforme ordenado pelo Congresso, “ele”, ele ” , Ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele” , “ele”, ele “, ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele, “ele,” ele “,” ele, “ele,” ele, “” ele, “continuou.

Dent disse que acredita que os legisladores do Partido Republicano estão sob muito estresse no meio das mudanças.

“Estou esperando a barragem quebrar”, disse ele. “Acho que alguns deles terão que falar sobre isso em breve”.

Embora Dent não tenha mantido suas críticas às mudanças da USAID, muitos legisladores republicanos estão apoiando Trump sobre o assunto.

O senador Jim Risch (R-Idaho), presidente do Comitê de Relações Exteriores, disse que decisões difíceis de reduzir a dívida nacional. Ele disse que apoiou os esforços administrativos para “reestruturar a agência” para melhor atender aos “interesses de segurança nacional” do país.

Senador Thom Tillis (RN.C.) Ele disse à NBC News O fato de os presidentes democratas tentaram “superar os limites” de seu poder e ele não “desconto” ao governo Trump por tentar.

O secretário de Estado, Marco Rubio, assumiu o cargo de chefe interino da agência na segunda -feira.

Fonte