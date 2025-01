O exame de recrutamento de subinspetores não será cancelado às pressas, governo do Rajastão. ele diz a H.C.

O exame de recrutamento de subinspetores de 2021, atolado em alegações de vazamento de papel e irregularidades, não será cancelado às pressas, declarou o governo do Partido Bharatiya Janata no Tribunal Superior do Rajastão na quinta-feira. A investigação sobre o suposto vazamento de papel está em andamento, disse o advogado-geral adicional Vigyan Shah.

O governo estadual encaminhou sua resposta ao Supremo Tribunal Federal, que em 18 de novembro de 2024 emitiu liminar para manter o status quo no processo de licitações. A ordem judicial suspendeu qualquer ação posterior após o exame, incluindo treinamento, desfile e posterior envio de subinspetores em campo.

O Juiz Único de Justiça Sameer Jain reiterou sua ordem de status quo na quinta-feira, ao mesmo tempo em que afirmou que qualquer ação adicional para nomeação de subinspetores seria tratada como desacato ao tribunal. O tribunal colocou o assunto para nova audiência no dia 10 de fevereiro e solicitou ao governo do estado que apresentasse as atas das reuniões de uma Comissão Ministerial designada para apreciar o pedido de cancelamento do exame.

80 presos até agora

Polêmica envolve o concurso de recrutamento realizado em setembro de 2021 para preenchimento de 859 vagas para subinspetores e comandantes de pelotão. Vários FIRs foram registados sobre o assunto e cerca de 80 pessoas, incluindo 50 estagiários e dois membros da Comissão de Serviço Público do Rajastão (RPSC), foram presas até agora.

Shah, representando o governo estadual perante o Tribunal, disse que as pessoas envolvidas no vazamento de papel foram presas e cerca de 40 subinspetores estagiários, que atuaram como candidatos fictícios e cometeram negligência, foram suspensos. “O governo não pode tomar uma decisão como cancelar o processo de aquisição neste momento”, disse ele.

O tribunal esclareceu que o status quo deveria ser mantido durante todo o processo de recrutamento e de formação-deslocamento. O juiz também nomeou o advogado sênior RD Rastogi como amicus curiae para ajudar o tribunal a resolver questões relacionadas ao caso.

A questão foi levada ao Tribunal Superior por meio de uma petição apresentada por Kailash Chandra Sharma e outras 24 pessoas, que alegaram que candidatos merecedores não foram selecionados devido ao vazamento de papel no primeiro dia do exame. Alguns dos peticionários obtiveram 300 a 310 pontos em 400, enquanto o último candidato selecionado na lista de mérito obteve 326 pontos.

Os peticionários alegaram que candidatos incompetentes foram recrutados através de um exame comprometido. Como a integridade do exame foi questionada, o delegado da polícia estadual e o advogado-geral recomendaram o seu cancelamento.

De acordo com a resposta do governo estadual, a decisão de cancelar o exame não poderia ser tomada até que a investigação estivesse em andamento. Enquanto a investigação está a ser realizada pelo Grupo de Operações Especiais (SOG) da Polícia do Rajastão, o Comité Ministerial de seis membros chefiado pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jogaram Patel, foi nomeado em 1 de outubro de 2024, no meio da crescente indignação pública.

O Congresso da oposição criticou a posição do governo do BJP sobre o assunto, dizendo que a juventude e o público estavam sofrendo devido à confusão e incerteza que prevalecem no partido no poder. O presidente do Comitê do Congresso de Pradesh, Govind Singh Dotasra, disse que havia indicações do interesse de Rashtriya Swayamsevak Sangh em recrutamentos, bem como “acordos questionáveis” nos corredores do poder.