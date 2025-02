O Exército dos EUA proíbe recrutas transgêneros

Todo mundo que atualmente serve indivíduos com disforia de gênero será tratado com “dignidade e respeito”, prometeu o Exército

O Exército dos EUA anunciou a proibição imediata dos indivíduos transgêneros que ingressaram na força e interromperam todos os procedimentos médicos associados à transição de gênero para os atuais membros do serviço, de acordo com um cargo em sua conta oficial X na sexta -feira.

A mudança de política segue a ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump em 27 de janeiro e comprometeu o exército a aderir estritamente ao sexo biológico dos indivíduos, removendo efetivamente a consideração da identidade de gênero nas forças armadas.

“Com efeito imediatamente, todas as novas abordagens para pessoas com a história da Dysforia de gênero pararam e todos os procedimentos médicos não planejados, programados ou planejados associados à confirmação ou facilitar a transição de gênero para membros do serviço foram interrompidos” “. Exército dos EUA escreveu.

Aparecendo um memorando recente do Ministro da Defesa de Pete Hegsetth, o Exército dos EUA prometeu tratar todo o serviço atual “Indivíduos com disforia de gênero … com dignidade e respeito”.









Enquanto os grupos de advogados afirmam que até 15.000 pessoas trans estão atualmente servindo em todos os ramos do Exército dos EUA, os números oficiais sugerem que o número é muito menor, “Em milhares baixos”, Segundo a Reuters.

No início deste mês, Hegsetth, o ex -Fox News recebe a veterana da Guarda Nacional dos EUA, falou contra “Dividir” Iniciativas nas forças armadas quando ele se moveu para remover os programas de diversidade, igualdade e inclusão do Pentágono (DEI), alegando que essas iniciativas foram prejudicadas pela coesão.

“Eu acho que um indivíduo é a frase mais idiota da história militar”, nossa diversidade é a nossa força. “Eu acho que nosso poder é nossa unidade,” Hegsetth disse à equipe do Ministério da Defesa. “Neste departamento, agiremos igualmente a todos … trataremos tudo com respeito e o julgaremos como um indivíduo por seu mérito e sua dedicação à equipe e à missão”.













Trump foi o primeiro a proibir pessoas transgêneros a servir nas forças armadas dos EUA em 2017. O ex -presidente Joe Biden aboliu a proibição logo depois de assumir seu dever em 2021, apenas para trazer Trump de volta em seu segundo mandato.

Desde que retornou ao serviço, Trump aboliu dezenas de ordens executivas assinadas por seu antecessor, incluindo pelo menos uma dúzia de medidas que apóiam a igualdade racial e os direitos LGBTQ. Ele determinou oficialmente que o governo dos EUA reconheceria apenas dois sexos, homens e mulheres, acrescentando que essas tags não poderiam mudar. Trump também concluiu o apoio federal para “Inclinação química e cirúrgica” Crianças com bloqueadores da puberdade, hormônios e outros procedimentos médicos associados a transições de gênero para indivíduos com menos de 19 anos.