O Exército identifica o terceiro soldado morto no acidente da DC

A pedido da família, o Exército nomeou a capitã Rebecca Lobach, de Durham, Carolina do Norte, como o terceiro soldado. Ela atuou como oficial de aviação desde julho de 2019 e recebeu vários prêmios, incluindo a Medalha de Louvor do Exército, a Medalha de Realização do Exército, a Medalha do Serviço de Defesa Nacional e a fita do Serviço do Exército.

“Nossas condolências mais profundas são com sua família e todas as famílias que estão de luto pela perda de seus entes queridos afetados por esse acidente devastador. Continuamos trabalhando com as famílias de nossos soldados mortos e apoiamos as investigações em andamento ”, afirmou o exército em comunicado.

A família em comunicado escreveu que eles são “devastados pela perda de nossa amada Rebecca”.

“Foi uma estrela brilhante em todas as nossas vidas. Ele era gentil, generoso, brilhante, engraçado, ambicioso e forte. Ninguém sonhou maior ou trabalhou mais para alcançar seus objetivos”, escreveu a família de Lobach.

“Rebecca era um guerreiro e não hesitaria em defender seu país em batalha. Mas ela era tão elegante quanto feroz ”, acrescentou, observando que Lobach serviu como assistente militar da Casa Branca e seria oferecido como voluntário para ajudar o presidente e a primeira -dama a organizar cerimônias e eventos.

A família também disse que Lobach era um defensor da vítima da vítima de assédio sexual/assédio sexual certificado (agudo) e planejava se tornar médico quando deixou o exército.

A família também promoveu as credenciais de Lobach, observando que estava nos 20 % mais altos dos cadetes quando se formou na ROTC na Universidade da Carolina do Norte, teve mais de 450 horas de tempo de vôo e obteve a certificação como piloto “depois” mais tarde. Testes extensos dos pilotos mais seniores e experientes em seu batalhão.

“Rebecca era muitas coisas. Ela era filha, irmã, companheira e amiga. Ela era empregada, cuidadora, defensora. Acima de tudo, ela amava e era amada. Sua vida era curta, mas marcou a diferença na vida de todos que a conheciam. Nossos corações se partem pelas outras famílias que perderam seus entes queridos nesta tragédia nacional e choram com eles ”, eles escreveram.

O Exército lançou na sexta -feira os nomes dos outros dois soldados mortos no acidente: o sargento. Ryan Austin O’Hara, o chefe da tripulação e o chefe do NCOS 2 Andrew Loyd Eaves, um piloto. O Exército não forneceu uma explicação imediata para o atraso de um dia para liberar o nome de Lobach.

Sessenta passageiros e quatro tripulantes também foram mortos quando o helicóptero Black Hawk colidiu com o voo 5342 da American Airlines, que estava indo para Washington, DC, de Wichita, Kan.

