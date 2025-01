O exército israelense continua a atacar e destruir infraestruturas na Cisjordânia

Ramalá, AO VIVO – Pelo segundo dia consecutivo, o exército israelita continuou os ataques à cidade de Tulkarem, na Cisjordânia, na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, no meio da destruição de várias infraestruturas, segundo testemunhos de residentes.

As tropas sionistas israelenses cercaram o campo de refugiados de Nur Shams, na cidade, e realizaram buscas de casa em casa.

Testemunhas oculares relataram que o exército israelita enviou tropas adicionais para os campos e que escavadoras militares destruíram infra-estruturas nos campos de refugiados de Nur Shams e Tulkarem.

 Militar VIVA: Exército Israelense na Cisjordânia, Palestina

Pelo menos uma casa foi explodida pelas forças militares israelitas no meio de relatos de confrontos com palestinianos armados no campo de Tulkarem.

“O ataque é um novo crime que se soma à longa lista de crimes cometidos por Israel para semear o caos e a destruição”, disse o governador de Tulkarem, Abdullah Kamil.

Acrescentou que os ataques visavam enfraquecer os recursos da Autoridade Palestiniana, destruindo infra-estruturas, mercados e propriedades públicas e privadas.

Nos últimos anos, os militares israelitas realizaram ataques de rotina na Cisjordânia, que aumentaram desde o início da guerra em Gaza, em 7 de Outubro de 2023.

 VIVA Militar: Ataques aéreos militares israelenses na Cisjordânia e na Palestina

Além disso, os palestinianos também enfrentam ataques brutais por parte de colonos israelitas ilegais.

De acordo com o Ministério da Saúde palestiniano, desde então quase 850 palestinianos foram mortos e mais de 6.700 ficaram feridos como resultado de ataques militares israelitas nos territórios ocupados.

Em Julho de 2024, o Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) declarou ilegal a ocupação de terras palestinianas durante décadas por Israel e exigiu a evacuação de todos os colonatos existentes na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. (formiga)