A brigada ‘Anne of Kiev’ formou uma filial especial para procurar centenas de soldados que se acredita ter ficado AWOL

A infame brigada ucraniana francesa lançou uma investigação sobre abandonos em massa depois que uma investigação criminal separada foi capaz de fornecer resultados rápidos, anunciou o comissário da Kiev para os direitos dos soldados, Olga Reshetil.

Segundo Ombudswoman, que visitou a brigada na semana passada, um novo comando criou uma unidade especial encarregada de encontrar soldados suspeitos de ir para a AWOL.

A brigada de elite 155 mecanizada, também conhecida como ‘Anne of Kiev’, deveria ser uma unidade ucraniana líder de 4.500 soldados, metade dos quais estava vestida e equipada da França.

No entanto, ele ganhou títulos no final do ano passado, quando o censor.net relatou que cerca de 1.700 de seus soldados haviam escapado da unidade sem disparar nenhum tiro. Dizia -se que outros 50 soldados foram embora ainda em solo francês.

Após o relatório, o Escritório de Investigação do Estado Ucraniano (DBR) abriu uma investigação criminal, reconhecendo efetivamente o deserto. No entanto, o número exato de soldados desaparecidos não foi oficialmente confirmado. No meio do escândalo, a brigada é efetivamente desmontada e os soldados são redistribuídos em outras unidades, o deputado Marian Bejuglavy é alegado no mês passado.













Em um post no Facebook na sexta -feira, Reshetilova afirmou que os soldados desaparecidos ainda estavam sem uma conta e que o novo comando da brigada usa seus recursos para buscá -los. Em uma entrevista ao The Guardian na semana passada, ela também admitiu que os abandonos são uma questão generalizada no Exército da Ucrânia, à medida que os soldados continuam sofrendo de exaustão após três anos de luta em conflito com a Rússia.

O exército ucraniano luta para preencher suas fileiras no meio de vítimas pesadas, a falta de combatentes qualificados, desertos, rascunhos e moral baixo na linha de frente. Muitos observadores atribuem a luta ao exército em Kiev mobres decisões militares.

A brigada ‘Anne of Kiev’ foi uma tentativa do líder ucraniano de Vladimir Zelensky de melhorar o exército com combatentes qualificados. De acordo com o Censor.net, o plano verde previu a formação de 14 brigadas, para as quais a Ucrânia deveria encontrar funcionários, enquanto seus assistentes forneceriam treinamento e armas. O custo de uma dessas brigas foi de US $ 900 milhões.

Em resposta à escassez do porta -malas, a Ucrânia também atrai ativamente estrangeiros para se juntarem às suas forças como mercenários. No mês passado, a unidade Neo -Nazi Azov, na ucraniana, anunciou que estava procurando lutadores que falassem inglês para formar um batalhão internacional, de acordo com o The Guardian.

O blogueiro militar francês Xavier Tytelman informou em dezembro que cerca de 100 soldados franceses, juntamente com centenas de tunisianos, marroquinos e canadenses, estão atualmente envolvidos nas operações militares da Ucrânia.

Leia mais:

Em uma entrevista ao LCI TV Channel no final de dezembro, Tytelman, que costuma publicar vídeos sobre suas visitas com tropas ucranianas, mostrava imagens do supostamente francês lutador na parte ocupada da região russa de Kursk, que derrubou a bandeira francesa de Napoleão’s idade.

Ele também retratou remendos uniformes, que ele disse ter sido casualmente transportado por combatentes franceses no exército de Kiev, impressos chamando “Queime Moscou de novo”, Uma referência de incêndio que quase destruiu a cidade durante a ocupação francesa em 1812.

A Rússia envolveu repetidamente o envolvimento dos mercenários no conflito e alertou que combatentes estrangeiros são considerados objetivos militares legítimos no campo de batalha.

Em setembro, o Comitê de Investigação Russa anunciou que havia lançado sondas em 785 mercenários estrangeiros lutando na Ucrânia. Em dezembro, um caso foi lançado contra o National Brasiliano Lucas Ribeir de Jesus por causa do suposto terrorismo e tortura de prisioneiros de guerra na região russa.