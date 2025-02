O fabricante de calçados Khadim espera Demerger

O comandante do Khadim Indian Footwear Limited espera concluir a depuração de seu negócio de distribuição em março de 2025 com uma lista posterior nos Bours para maio, disse um funcionário na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025).

A empresa também está explorando associações comerciais rápidas com plataformas como o ZEPT para produtos de serviço público, como sapatos escolares e sapatos EVA para aumentar as vendas, disse ele.

O fabricante de calçados baseado em Kolkata havia anunciado anteriormente a decisão de forjar suas atividades de distribuição e fabricação na KSR Footwear Limited (KFL) para melhorar as margens e as avaliações.

“O demerge está pendente no Tribunal de Direito das Companhias Nacionais (NCLT). Um pedido é esperado até o final deste mês ou março. A partir de agora, a data de validade planejada do funcionário é 1 de abril. A lista da entidade Merde (KSR) ocorrerá em maio ”, disse o diretor financeiro de Khadim, Indrajit Chaudhuri Pti.

Espera -se que esse movimento estratégico desbloqueie um valor substancial para seus principais negócios de varejo, que inclui aproximadamente 890 lojas sob a marca Khadim, representando quase 66% da renda total.

“Esperamos uma expansão da margem de 100-200 pontos básicos para uma operação de todo o ano no ano fiscal de 2016”, disse ele.

O negócio de distribuição contribuiu com 31,2% da receita no terceiro trimestre, que terminou em dezembro de 2024. A Companhia também incorporou 50 novos distribuidores, o que leva o total a 776.

Para melhorar as vendas, o varejista de calçados implementou várias medidas, incluindo a redução dos preços nos produtos existentes e a introdução de novos com os preços mais baixos de varejo (MRPs) para atrair consumidores, disse o funcionário.

A Khadim pretende expandir sua participação de 4-5% de renda on-line, otimizando a seleção de produtos e o marketing digital.

“Estamos explorando associações comerciais rápidas com plataformas como o ZEPT e focando produtos de serviço público, como sapatos escolares e sapatos EVA para aumentar as vendas”, disse Chaudhuri.

A Khadim também lançará um segmento de atletas na primavera/verão como parte de sua estratégia de diversificação.

Isso é esperado, juntamente com produtos com maior margem, para aumentar as margens brutas no próximo trimestre, disse o funcionário.

A empresa está fazendo a transição de lojas de franqueados de baixo desempenho para um modelo baseado em comissão, onde gerencia operações, enquanto os franqueados ganham uma comissão de vendas.

“Essa estratégia produziu resultados positivos em 30 lojas, com planos de expansão adicionais para aumentar as vendas e a lucratividade”, disse Chaudhuri.

Além disso, o Khadim está tomando medidas para reduzir custos fixos, principalmente em suas operações eletrônicas de comércio, subcontratando o armazenamento e a conversão de custos fixos em variáveis. Espera -se que esse movimento melhore a lucratividade geral, disse ele.

A empresa relatou uma renda de 2,5% no ano de ano, atingindo ₹ 160,2 milhões de rúpias.