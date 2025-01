O fandom poderia causar a anulação do júri no julgamento de Luigi Mangione?

O fandom poderia causar a anulação do júri no julgamento de Luigi...

A crescente simpatia do público por Luigi Mangione, o homem acusado de atirar mortalmente no CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, pode levantar a possibilidade de um júri derrubá-lo, apesar das provas esmagadoras reunidas contra ele, dizem alguns especialistas jurídicos.

Mangione enfrenta múltiplas acusações de homicídio, incluindo homicídio como ato de terrorismo sob acusações federais e estaduais em Nova Iorque e Pensilvânia, depois de alegadamente matar Thompson a tiro enquanto caminhava para uma conferência de investidores no centro de Manhattan, em 4 de dezembro.

As acusações federais podem acarretar a possibilidade de pena de morte, enquanto a pena máxima para as acusações estaduais é prisão perpétua sem liberdade condicional. Os promotores disseram que os dois casos avançarão em caminhos paralelos, e espera-se que as acusações estaduais sejam julgadas primeiro.

Fandom de Mangione pode levar à anulação do júri

Desde a sua prisão, o fandom online de Mangione cresceu rapidamente, com os seus seguidores a postar mensagens de solidariedade, a criar contas de fãs e até a angariar milhares de dólares em sites de financiamento coletivo para pagar seu fundo de defesa legal.

Para estes apoiantes, o alegado crime de Mangione simboliza uma rejeição do sistema de saúde americano. Isso, somado ao fato de ele ser agradável aos olhos, transformou o suspeito em um “Robin Hood dos dias modernos”, disse o ex-promotor federal Neama Rahmani ao NewsNation.

“Nunca vi um acusado de crime, muito menos um acusado de homicídio, receber tanta simpatia tanto nos meios de comunicação tradicionais como nas redes sociais”, disse ele. “Ele é uma espécie de herói popular para muitos.”

Rahmani disse que há uma “possibilidade muito elevada” de anulação do júri no seu caso, onde um júri solidário poderia defender Mangione.

Esta foto, fornecida pelo Departamento de Terras e Recursos Naturais do Havaí, mostra Luigi Mangione, suspeito da morte a tiros do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, recebendo uma citação por não observar uma placa de área fechada, em Honolulu, no domingo. 12 de novembro de 2023. (Departamento de Terras e Recursos Naturais do Havaí via AP)

A anulação do júri ocorre quando um júri retorna um veredicto de inocente, mesmo que os jurados acreditem, além de qualquer dúvida razoável, que o réu violou a lei. Isso pode acontecer quando os jurados discordam sobre a lei ou a punição.

Se isso acontecer, há uma grande probabilidade de anulação do julgamento, o que ocorre quando os jurados não conseguem chegar ao mesmo veredicto, disse Rahmani. Um júri substituto também poderia convencer outros jurados a optar pela absolvição.

Advogados de defesa vão se curvar

Os advogados de defesa de Mangione, como qualquer advogado de defesa, tentarão usar qualquer possibilidade de anulação, disse o ex-procurador federal Joel Cohen.

“Esse é o seu trabalho”, disse ele, encontrar esses anuladores e mantê-los no júri e, neste caso, há uma possibilidade real de isso acontecer.

Com as provas aparentemente esmagadoras contra Mangione, a anulação do júri pode ser o que o absolve ou resulta na anulação do julgamento, pelo que a defesa se inclinará para isso, disse ele.

Na maioria dos casos, as pessoas chegam com algum tipo de preconceito e, mesmo quando dizem que podem deixar isso de lado para o caso, ainda assim conseguem entrar furtivamente, disse Cohen. Embora um júri não tenha o direito de anular a decisão, uma vez sentados, eles têm o poder de fazê-lo, acrescentou.

“A maioria dos jurados que têm esse sentimento anulante não serão honestos sobre isso na maior parte do tempo, por isso é realmente difícil cavar em seus corações e almas para descobrir o que eles realmente estão pensando e qual é o motivo para eles.” quero ser. no júri”, acrescentou.

É aí que os juízes e os procuradores realmente precisam de intensificar e fazer tudo o que puderem para eliminá-lo, disse ele.

A evidência prevalecerá

Nem todos os juristas consideram a anulação uma ameaça potencial.

“Acho muito improvável que um caso como este enfrente algo como a anulação do júri”, disse Gregory Germain, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Syracuse. “A maioria de nós odeia companhias de seguros e teve experiências difíceis ao lidar com companhias de seguros, mas isso não significa que achamos que as pessoas deveriam sair por aí assassinando executivos de seguros nas ruas”.

Germain observou que é improvável que potenciais anuladores consigam esconder esse nível de preconceito durante o processo de seleção do júri. Ele acrescenta que, embora Mangione tenha uma grande base de fãs, a maioria “das pessoas que querem viver numa sociedade civilizada não o considerarão um réu atraente”.

A montanha de evidências que parecem estar contra ele será grande demais para ser rejeitada pelos jurados, disse ele.

“Parece um caso de assassinato tão esmagadoramente forte que eu ficaria surpreso se um júri retornasse um veredicto de inocente”, acrescentou Germain.

Maiores perigos de anulação do júri

A anulação do júri no caso Mangione poderia abrir um precedente perigoso que mina o sistema jurídico, disse Rahmani.

“Se não pudermos condenar os assassinos que são apanhados em plena luz do dia em Manhattan devido à natureza da vítima, isso será um problema”, disse Rahmani. “Nosso sistema jurídico é baseado em júris justos e imparciais, então qualquer ameaça que você fizer criará problemas.”

O sentimento é ecoado por Cohen, que disse que existem vários “perigos” de anulação do júri, especialmente se isso for feito através de engano durante o processo de seleção do júri.

Se as pessoas pensam que vão fugir porque a vítima não entende, isso pode levar a ataques semelhantes, disse ele. No caso Mangione, é ainda mais preocupante porque parece ser um ataque planeado.

NewsNation é propriedade do Nexstar Media Group, que também é dono do The Hill.

Fonte