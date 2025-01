Exercício com várias agências que simulam um evento nuclear será realizado nesta semana no estado de Nova York, anunciou o FBI

Um grande exercício de treinamento nuclear será realizado nesta semana no estado dos EUA de Nova York, e a atividade visível será esperada na segunda -feira, informou o FBI.

O treinamento com várias agências deve durar de 26 a 31 de janeiro nos condados de Schenectady, Albany e Saratoga, informou a agência. Ele acrescentou que o exercício não representa a ameaça do público.

O treinamento se concentrará principalmente no Aeroporto Internacional de Albany, na Base da Guarda Nacional Aérea de Stratton e no Distrito Norte de Saratoga, em Saratoga.

Os exercícios simularão um evento nuclear e farão parte de uma série de exercícios regulares de dois anos que o governo dos EUA conduziu desde 2012, de acordo com um comunicado na sexta -feira.

“Acredito que o planejamento que isso começou na primavera,” O policial de relações públicas do FBI disse a repórteres. Os exercícios não são feitos em resposta a eventos mundiais recentes ou atuais, acrescentou.

Em áreas onde o treinamento será realizado, os moradores podem ver os participantes que carregam equipamentos de proteção pessoal “Simular termos reais”, Bem como a presença de militares, veículos e aeronaves, disse o FBI.

O exercício é pretendido “Exercite e melhore sua disposição operacional de responder no caso de um incidente nuclear nos Estados Unidos ou no exterior” “ De acordo com a agência.

“Este é o exercício do Grupo Nacional de Trabalho para a Coleção de Terreno para a Forense Nuclear Técnica, que apoiaria a investigação de incidentes nucleares”. Ruane conseguiu. “A missão do grupo de trabalho é coletar amostras de detritos nucleares para análise em laboratórios nacionais”.













Agora eles fazem exercícios dispostos regularmente nucleares. Um dos mais recentes exercícios significativos foi o Global Thunder 25 (GT25), iniciado pelo Comando Estratégico dos EUA em outubro.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse esperar manter as negociações com a Rússia e a China sobre a redução do suprimento de armas nucleares. Segundo Trump, a idéia de desnuclearização foi anteriormente apoiada pelo presidente russo Vladimir Putin.

Trump também alegou que a manutenção do arsenal nuclear americano custa uma grande custa e que “Enormes quantias de dinheiro são gastas em nuclear, e uma habilidade destrutiva é algo sobre o qual não queremos falar”.

A Rússia e os Estados Unidos já foram entregues a um novo acordo sobre o controle de armas para iniciantes, o que exigiu que ambos os países reduzissem seus chefes nucleares estratégicos distribuídos. No entanto, Moscou suspendeu sua participação em 2023 em resposta ao apoio militar de Washington à Ucrânia. A Rússia, no entanto, afirmou que a fronteira do contrato continuará sendo respeitada, e o presidente Putin enfatizando repetidamente que as armas nucleares só serão usadas como um “Os últimos meios.”