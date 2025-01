O FBI deve ser independente, acima das lutas partidárias, diz o diretor cessante em seu discurso de despedida

O FBI deve permanecer independente, acima da guerra partidária e “comprometido com a defesa do Estado de Direito”, disse o diretor cessante, Christopher Wray, em um discurso de despedida poucos dias antes de sua esperada aposentadoria no final do governo Biden, após mais de sete anos no cargo. .

“Não importa o que esteja acontecendo lá fora”, disse o Sr. Wray, “aqui temos que permanecer comprometidos em fazer nosso trabalho sempre da maneira certa, com profissionalismo, rigor e integridade. Isso significa seguir os fatos onde quer que eles me levem, não importa quem gosta ou não de você, porque acredite, se tem uma coisa que aprendi nesse trabalho, sempre tem alguém que não gosta de você.”

Os comentários na lotada cerimônia de despedida na sede do FBI evitaram quaisquer referências políticas diretas, não fazendo nenhuma menção aberta às duras críticas do presidente eleito, Donald Trump, ou à turbulência que a agência enfrentou em meio a uma série de investigações muito acirradas sobre Trump e o presidente. Joe Biden.

Mas o pano de fundo era inconfundível e surgiu em meio a preocupações de que Trump, que no mês passado expulsou Wray ao nomear o leal Kash Patel para o cargo, pudesse tentar usar os poderes policiais do FBI para exigir retaliação contra seus adversários.

Aderir ao Estado de direito, acrescentou Wray, “significa conduzir investigações sem medo ou favorecimento e significa não conduzir investigações quando as condições não forem atendidas. É disso que trata o Estado de direito. Temos que manter nossa independência. ” e objetividade, permanecendo acima do partidarismo e da política porque é isso que o povo americano espera e acredito que é isso que eles merecem.” Wray anunciou sua intenção de renunciar antes da posse de Trump, em 20 de janeiro, cerca de três anos antes do mandato de 10 anos concedido aos diretores do FBI.

A medida seguiu-se à declaração de Trump de que nomearia Patel, um antigo procurador do Departamento de Justiça que criticou duramente as investigações do FBI sobre Trump, apelou a grandes reformas do gabinete e falou em perseguir membros do chamado “estado profundo”. ”em Washington, um termo pejorativo que Trump e seus aliados usaram para se referir a funcionários públicos entrincheirados.

Campanhas de ciberespionagem chinesas cada vez mais sofisticadas, planos de assassínio descarados por parte do Irão (incluindo um visando Trump) e, mais recentemente, um ataque de Dia de Ano Novo em Nova Orleães que matou 14 foliões surgiram durante o mandato de Wray e que o FBI está a investigar. investigado como um ato de terrorismo.

Mas nos últimos anos o FBI tem sido apanhado em investigações politicamente explosivas que dominaram a atenção e afectaram a percepção pública do gabinete.

Isso inclui investigações sobre o acúmulo de documentos confidenciais por Trump em sua propriedade em Mar-a-Lago (agentes revistaram a propriedade na Flórida em 2022) e seus esforços para desfazer as eleições presidenciais de 2020, que resultaram em acusações. O FBI também investigou a forma como Biden e o filho do presidente, Hunter, lidaram com informações confidenciais sobre violações de impostos e armas. Biden não foi acusado, mas seu filho foi condenado e eventualmente perdoado.

Os detalhes dessas investigações não foram mencionados durante a lotada cerimônia de despedida, que contou com a presença de atuais e ex-colegas do FBI, líderes do Departamento de Justiça, autoridades estaduais e funcionários de inteligência, como o diretor da CIA, William Burns. Os palestrantes que prestaram homenagem a Wray focaram em sua dedicação ao trabalho, bem como na força de trabalho que liderou.

“No futuro, à medida que continuarmos a colaborar com os nossos bons amigos do FBI, os agentes da CIA continuarão a perguntar-nos uma coisa: o que Chris gostaria que fizéssemos?” disse Burns, que disse que o relacionamento entre sua agência e o escritório está mais próximo do que nunca.

Wray foi nomeado por Trump em 2017 depois que o então presidente demitiu seu antecessor James Comey, deixou uma carreira de sucesso em Atlanta e retornou a Washington e ao serviço público após uma passagem anterior como alto funcionário do Departamento de Justiça.

“Ele certamente gozava do direito de ficar lá e nunca mais voltar”, disse o procurador-geral Merrick Garland, arrancando risadas da plateia. “Sua vida poderia ter sido um fluxo relaxante de prática de grande direito”, assistindo aos jogos dos Bulldogs (Geórgia), assistindo seus amados New York Giants na televisão e, o mais importante, passeando com seu cachorro sem qualquer detalhe de proteção”.

“Chris Wray”, acrescentou Garland, “tem espírito público em sua essência. Portanto, ninguém ficou surpreso em 2017, quando ele mais uma vez atendeu ao chamado, desta vez para cumprir uma das regras mais críticas e difíceis de todo o governo.” Garland disse que sua parte favorita do dia é o briefing matinal sobre ameaças ao pátria que ele e Wray frequentam juntos, onde política não é discutida.

“Se o povo americano pudesse assistir a essas reuniões, ficaria muito orgulhoso”, disse ele.