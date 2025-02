O FBI disse aos gerentes que 1.500 funcionários serão transferidos da sede perto da sede de Washington para escritórios de todo o país, mesmo cerca de um terço em um escritório do Alabama, múltiplo Partidas relatado na sexta -feira.

Cerca de 1.000 funcionários e agentes seriam enviados para escritórios em todo o país, incluindo outros 500 que serão colocados no campus da agência de Huntsville, Alabama. A mudança foi transmitida aos trabalhadores em uma reunião de sexta -feira.

O desenvolvimento foi indicado pelo novo diretor da Agência Kash Patel, que foi confirmada na quinta-feira com uma votação de 51 a 49 e jurou na sexta-feira.

“Isso incluirá racionalizar nossas operações na sede e reforçar a presença de agentes de campo em todo o país”, disse Patel na sexta -feira de manhã a todos os funcionários do FBI, informou o Washington Post, citando uma fonte familiarizada com a mensagem.

Quando os comentários foram solicitados, o FBI não confirmou ou negou as realocações propostas.

“O diretor Patel deixou claro sua promessa ao público americano de que os agentes do FBI se concentrarão nas comunidades para combater o crime violento”, disse um porta -voz do FBI em comunicado enviado por e -mail à colina. “Ele ordenou a liderança do FBI que implementa um plano para colocar essa promessa em ação”.

Patel, um ex -assistente da Câmara que mais tarde serviu em várias barracas de segurança nacional durante o primeiro período da Casa Branca do Presidente Trump, disse em agosto do ano passado que fecharia a sede do FBI em Washington e “o abriria o abriria no dia seguinte como o Museu de Estado Deep.

Ele também ditado Durante sua aparição em “Stinchfield Tonight”, que “enviaria esses 7.000 agentes na sede da sede da classificação para perseguir os estupradores, perseguir os assassinos, perseguir traficantes de drogas e deixar a polícia ser policiais nas ruas da América.

Durante o primeiro mês do segundo mandato de Trump, pelo menos 75 funcionários do FBI de sua carreira e advogados do Departamento de Justiça foram demitidos, renunciados ou despojados de suas posições, disse a Reuters na sexta -feira.

“Prometo o seguinte: haverá responsabilidade dentro do FBI e fora do FBI, e faremos isso através de rigorosas supervisão constitucional deste fim de semana”, disse Patel na sexta -feira.

Fonte