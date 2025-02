O FBI descobriu 2.400 novos registros relacionados ao assassinato do ex -presidente Kennedy de 1963, informou a agência na terça -feira.

O esforço segue a ordem executiva do presidente Trump, que declara que os documentos relacionados à morte de Kennedy são desclassificados.

O FBI não detalha o conteúdo dos arquivos. Os arquivos nacionais manutenção Mais de 5 milhões de páginas de registros sobre o assassinato, grande parte do mesmo público.

Quando os esforços de desclassificação começaram, um melhor índice de registros disponíveis ajudou a descoberta, de acordo com a Associated Press. Em 2020, a agência abriu um complexo de registros centrais para armazenar, enviar e inventariar as informações compiladas eletronicamente pelos escritórios de campo em todo o país.

Lee Harvey Oswald estava determinado a ser o ator solitário no tiroteio de Dallas que reivindicou a vida de Kennedy, mas as teorias da conspiração se afastaram do tiroteio. Dizia -se que Oswald, que tinha 24 anos na época, visitou as embaixadas soviéticas e cubanas durante uma viagem à Cidade do México uma semana antes do assassinato, de acordo com o Associated Press.

A CIA não citou nenhuma participação estrangeira no crime que devastou a nação. Mas alguns questionaram a transparência da investigação da Agência de Inteligência.

“Acho que está além de uma dúvida razoável neste momento”.

RFK Jr. disse que seu tio foi atacado devido à sua recusa em comprometer as forças dos EUA ao Vietnã.

“Quando meu tio era presidente, ele estava cercado por um complexo industrial militar e um dispositivo de inteligência que constantemente tentava entrar em guerra no Laos, Vietnã etc.”, disse Kennedy a Catsimatidis.

Ele elogiou o presidente Trump por sua decisão de desclassificar arquivos do governo sobre assassinato.

“Acho que é um grande movimento, porque eles precisam ter mais transparência em nosso governo e ele mantém sua promessa de que o governo diz a verdade ao povo americano, especialmente”, Kennedy, nomeado para o presidente Trump de Secretário de Saúde e Serviços Humanos, disse a jornalistas no final de janeiro.

