O FDA se lembra de batatas fritas de Lay, considera o risco de ‘classe I’

Administração de alimentos e medicamentos (FDA) colocou Coloque batatas em Retiro de comidaUm dos lanches mais populares, como risco de “classe I”. Os relatórios afirmam que a batata de Lay continha leite não colocado. Como os alérgenos não -revelantes podem desencadear reações graves e potencialmente mortais em indivíduos delicados, o FDA considerou que lembra uma grande preocupação com a saúde pública.

Aqui está o artigo detalhado.

FDA Tags Lay’s Fries como um risco de ‘classe I’

As batatas fríticas do FDA lembram -se de “classe I” correndo o risco de colocar em risco a credibilidade da marca. Segundo relatos, a retirada de batatas fritas de Lay começou quando Fito-Lay revelou que mais de 6.000 sacolas de batatas fritas letras encontradas em Oregon e Washington continham leite não declarado.

Segundo o FDA, a existência de leite não declarada nas batatas fritas de Lay levanta riscos potencialmente mortais para aqueles que têm alergia ao leite. Para não versado, um FDA A aposentadoria é uma “ação voluntária que ocorre porque os fabricantes e distribuidores cumprem sua responsabilidade de proteger a saúde pública e o poço de produtos que têm risco de lesões ou engano grave ou estão com defeito”.

Destacando a importância do retiro alimentar, o FDA ditado Em 16 de dezembro, “aqueles com alergia ou sensibilidade grave ao leite correm o risco de uma reação alérgica grave ou potencialmente mortal se consumirem o produto de retirada”.

Os ingredientes alimentares não revelados podem causar reações prejudiciais para pessoas que sofrem de alergias alimentares. Alguns dos alérgenos revelados mais comuns encontrados em alimentos incluem leite, amendoim e mariscos.

Uma investigação e educação de alergia alimentar (TAXA) A pesquisa indica que quase 33 milhões de americanos sofrem de um ou vários tipos de alergias alimentares. Além disso, mais de 40% das crianças nos Estados Unidos enfrentaram sérias reações alérgicas alimentares.

Os especialistas acreditam que as certificações sem alérgenos para muitos alimentos compradas na loja podem ser úteis para a população sensível que sofre de qualquer tipo de alergia alimentar. De acordo com a taxa, a epidemia de alergia alimentar está aumentando, portanto, a necessidade de certificações sem alérgenos é mais do que nunca, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo.