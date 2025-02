O fenômeno do solo em movimento ocorre em Banjarnegara devido aos Ambles e 16 casas são muito danificadas

Yakarta, vivo – O fenômeno da terra em movimento ocorre na área da vila de Ratamba, distrito de Pejawaran, Regency of Banjarnegara, província central de Java. O incidente ocorreu por dois dias no final de janeiro de 2025.

Como resultado do fenômeno em movimento do solo, sofreu o caminho de conexão entre o distrito de sucesso e o distrito de Batur.

A Agência Nacional de Desastres (BNPB) registra que, embora haja cinco pontos de fratura com uma profundidade de AMBLBL de 70 a 200 centímetros. O desenvolvimento da fratura gradualmente da área de altura da parte oriental até a encosta a oeste.

O chefe da informação do BNPB Informações e Centro de Comunicação Severos, 39 casas foram ameaçadas e causaram danos. para a grade de eletricidade.

 Informações sobre desastres principais do BNPB, informação de informação e comunicação Abdul Muhari

“A partir dos dados do relatório visual, você pode ver que várias casas entraram em colapso e colocadas no chão na metade., Sábado.

Ele explicou que o Departamento de Energia e Recursos Minerais (ESDM) da Província Central de Java disse que o evento de mudança de terra ainda ocorreu de 21 a 25 de janeiro de 2025

“O desenvolvimento do movimento do solo também está aumentando com uma profundidade de uma média de aproximadamente 3 metros. Então o comprimento do movimento é inicialmente de 2 a 5 metros e verifica -se que é uma limitação da camada de pedra que se espera Espera -se ser uma rocha base como um campo deslizante “, disse ele.

Nesse caso, o BNPB suspeita que o pouso da terra mudou devido às altas chuvas recentemente.

Os resultados do monitoramento e análise da estação de climatologia Java Central I em Dasarian ii janeiro de 2025, a chuva em Banjaranegara e várias outras regiões do Java Central é maior que 300 milímetros, o que significa que está incluído nos critérios muito altos.

“Além da chuva, o próximo gatilho para o movimento do solo são os canais de drenagem e os rios construídos não usaram materiais completamente à prova d’água, para que a absorção da água ocorra”, disse ele.

Muhari disse que a Agência Regional de Gerenciamento de Desastres (BPBD) realizou esforços de emergência rapidamente a partir de Banjarnegara. Eles foram temporariamente evacuados em duas aldeias, 62 pessoas em Kalireng, Ratamba e 7 pessoas na vila de Bite.

“O BPBD também apóia a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos evacuados auxiliados por agências transversais como voluntários de Dinsões, TNI, Polri, ONGs e Gerenciamento de Desastres. Residentes de refugiados e outras pessoas afetadas”, disse ele.

Ele explicou que o governo central através do BNPB havia enviado uma equipe de especialistas, juntamente com o vice -pessoal do gerenciamento de emergência, para a avaliação inicial como um monitoramento do fornecimento de suporte na fase de resposta a emergências como uma solução para curto prazo que inclui recuperação e recuperação e Planos de reabilitação e reconstrução.