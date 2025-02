O festival anual no templo de Mangadu e homenagem a um sufi de Saint

A bandeira eleva em Mount Road Dargah. | Crédito da foto: M. Srinath

Thai Poosam foi uma grande celebração nos templos da cidade. No templo de Vadapalani Andavar, o evento foi realizado em dois dias, com quase 8.000 mulheres com vasos de leite na cabeça e cerca de 1.000 devotos carregados ‘kavadis’. Mais de um lakh devotos visitou o templo.

Autoridades do templo disseram que, em 10 de fevereiro, a divindade foi levada em procissão no pavão ‘Vahanam’. No segundo dia, um partido do governo, a divindade foi adornada com um ‘kavacham’ dourado e um vel ‘dourado (uma lança divina) pela manhã. À noite, era ‘Alankaram Strap’. “Garantimos que todo o leite trazido pelos devotos seja derramado na bateria e depois transferido para o santuário do sanctorum por ‘Abhishekam’. ‘Prasadam’ foi distribuído ao longo do dia. Era 1,30 da manhã quando o templo estava fechado ”, disse um funcionário.

No templo de Kamakshiamman em Mangadu, a tailandesa Poosam foi comemorada com um grande festival de flutuação por três dias. Foram realizados lances especiais e o presidente, Sri Kamakshimamman, foi levado em procissão em Simha Vahanam, Karpaga Vriksha Vahanam e Naga Vahanam à noite. Valli Devasena Sametha Subramaniaswamy e Velliswarar ídolos foram retirados no carro alegórico. No último dia, o ídolo de Utsava de Sri Vaikunta Perumal também foi levado no flutuador no tanque, disse Manali R. Srinivasan, administrador hereditário do templo.

K. Chitradevi, vice -comissário, doações religiosas e de caridade hindus, disse que os acordos foram feitos para o fornecimento de água potável e a distribuição de ‘prasadam’. A assistência policial foi procurada para administrar multidões. Os voluntários do templo também ajudam. Segundo a lenda, o Kamakshiamman foi enviado à Terra para realizar a penitência, para que o templo não tenha um santuário para o Senhor Shiva. Em vez disso, acredita -se que Vaikunta Perumal, a divindade do templo perumal próximo, seja seu irmão, esperando para se casar.

Dargah, 450, em Anna Salai, teve seu festival anual para o sufi Saint Hazrath Syed Moosa Sha Khaderi (RA). O evento começou com a bandeira que levantou em 1º de fevereiro, anunciando o início do mês de Shabaan, a anterior a Ramzan.

De acordo com Syed Mansooruddin, um administrador hereditário do Dargah, popularmente conhecido como Monte Road Dargah, a bandeira foi levantada após a avistamento da lua. No dia 15 do avistamento, o pote de sandálias foi levado na procissão, as orações foram recitadas do Alcorão e a pasta de sandálias foi aplicada no samadhi do santo.

Os devotos trazem bandeiras menores e os amarram no poste de bandeira. Muitos também Atan Sheharas, rachaduras de flores amarradas na testa da noiva e do noivo durante os casamentos.

Todos os acordos foram supervisionados pelo principal administrador hereditário e Muthawali Syed Mazheruddin. Dargah estava adornado com luzes. Um programa Qawwali também foi realizado.