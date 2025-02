O festival de Taiwan 2025 foi oficialmente aberto, o ano da cobra se tornou um símbolo ilimitado do céu

Taiwan, vivo -Inquila Em uma atmosfera de celebrações do Ano Novo Chinês, Taiwan está cheio de lanterna colorida em vários cantos da cidade. O festival de Taiwan Linder de 2025 começará em 12 de fevereiro na cidade de Taiwán Gate, Taoyuan, com uma cerimônia oficial de iluminação, que começará às 19h.

O tema deste ano do festival do credor de Taiwan é Taoyuan: Luz em milhares de lagoas. Isso conecta as características locais de Tayuan através da arte das lanternas para criar um grupo artístico de luz e sombra. Você pode ver belas lanternas na sala de exposições principais da lente em frente à estação do aeroporto MRT A18 Taoyuan (estação THSR Taoyuan) e um playground perto da estação A19 (estação de parques esportivos de Taoyuan). Quando combinados, dois grandes locais de exposição terão as principais lanternas, duas lanternas adicionais e 11 áreas de lanternas temáticas. Eles mostrarão mais de 300 obras, criando uma festa sensorial.

“Este é o 36º ano do Festival das Lanternas de Taiwan, todos os anos é comemorado 15 dias após a celebração do Ano Novo Chinês. Todos os anos, o festival atrai 10 milhões de turistas locais e estrangeiros, este é o maior evento turístico de Taiwan”, disse O vice-chefe da Agência de Administração de Turismo de Taiwan, Ministério dos Transportes, Lin, Hsin-Jen, quando se conheceu em Tayuan, Taiwan, terça-feira, 12 de fevereiro de 2025.

Aberto pelo Presidente Lai Ching-Te

O presidente Lai Ching-You conseguiu fazer um “home run” que represente o time de beisebol de Taiwan. Juntamente com o primeiro-ministro Cho Jung-Tai, o ministro da MOTC, Chen Shih-Kai, e o prefeito Taoyuan Chang San-Cheng acenderam as principais lanternas chamadas “Infinity Paradise”.

O presidente Lai Ching-You disse que foi a primeira vez que ele participou do Festival do Credor de Taiwan desde que serviu. Este ano, ele marcou a 36ª comemoração do festival, que também coincidiu com o 36º aniversário da Liga Profissional de Baseball Chinesa.

O Festival do Credor deste ano não apenas incluiu elementos de beisebol da “equipe de Taiwan” no design da área de credores, mas também convidou o público a sentir a emoção ao vencer o campeonato de torneios de beisebol Premier12.

Paraíso Futurista da Lente Infinita Principal

 Festival de lanternas em Taiwan.

As principais lanternas deste ano foram projetadas pelo artista de Akibo Lee, com inspiração na montanha -russa e slides de água no parque de diversões. O design combina símbolos infinitos com a bola e a forma geométrica para criar uma imagem do céu de alta tecnologia.

O principal programa das lanternas desta vez se tornou o mais desafiador da história. Além de usar a mais recente tecnologia de IA, o uso da música neste programa também é uma nova inovação. O compositor americano, Zhang Jingshan, foi convidado a criar sua música, enquanto a orquestra sinfônica de Budapeste também colaborou no processo de gravação. Através do trabalho em equipe de três continentes, este programa apresenta um estilo único que combina elementos de música clássica, filmes e televisão.

Durante o Festival do Credor, as principais lanternas começam todos os dias às 19h e continuam a cada meia hora.

“Utilizamos a ajuda de vários profissionais para projetar e construir esta lanterna principal. A altura é de aproximadamente 8 metros e existem mais de 300 letras”, disse ele.

Usando material reciclado

Como prova do compromisso de Taiwan de adotar o conceito de ecoglereen ou ecológico, o festival deste ano é decorado com uma variedade de lanternas feitas de materiais reciclados. O uso do material de reciclagem não apenas reflete os esforços de Taiwan para reduzir o desperdício e preservar o meio ambiente, mas também mostra inovação na criação de obras de arte bonitas e sustentáveis. Ao decorar o festival usando lanternas recicladas, Taiwan está tentando inspirar as pessoas a se preocupar mais com o meio ambiente enquanto promove o turismo responsável e sustentável.

“Como após a pandemia do turismo sustentável, tornou -se uma tendência no mundo, usamos material de reciclagem para projetar essa lanterna. Porque este ano também somos os vencedores da competição mundial de beisebol, também temos uma lanterna com o tema do beisebol.

Colaboração com Taiwan Railways

Para apoiar o turismo sustentável, este ano a Administração de Turismo de Taiwan está em colaboração com a Taiwan Railways para lançar um trem com o tema “Tenha uma viagem com campeão!” Este trem é decorado com um design especial e opera de 15 de janeiro a 30 de junho de 2025, especialmente na rota entre Keelung e Chiayi. Essa iniciativa visa atrair turistas e promover o turismo ecológico.

Além disso, a administração do turismo também coopera com a Taoyuan MRT Corp para apresentar um trem com o tema “Happy Peach” inspirado em “Lala Mountain Peaches”. Esse design de trem possui elementos icônicos de frutas de pêssego, que aumentam a atração visual, promovendo a riqueza da cultura local.

Um dos avanços inovadores nesse esforço é o uso da tecnologia de IA para conectar o Happy Peach Train ao grupo Lenara “Tiempo Y Espacio” no Taiwan Linder Festival. Com a integração dessa tecnologia, os passageiros podem sentir a atmosfera do Festival do Credor desde que pegaram o trem, criando uma experiência mais imersiva e interativa. Esta etapa não apenas enriquece a experiência dos turistas, mas também confirma o compromisso de Taiwan com o turismo sustentável e a inovação tecnológica no setor de turismo.

A distribuição de pequenos símbolos de lanterna de uma cobra de madeira

Este ano, uma pequena lanterna que é altamente esperada por turistas que carregam a questão das cobras, de acordo com o zodíaco no zodíaco chinês. O design principal se concentra no conceito de brinquedos de cobra flexíveis e versáteis. A singularidade desta lanterna é encontrada no corpo de uma cobra que consiste em uma estrutura móvel com 7 partes que podem ser montadas em várias formas.

Essas peças são projetadas para serem formadas nos números de 0 a 9 ou organizam de outra forma criações de acordo com a criatividade e os desejos do usuário. Essa flexibilidade oferece uma experiência interativa agradável para os visitantes, especialmente para crianças que podem brincar enquanto aprendem a aperfeiçoar sua criatividade.

Além disso, outra inovação dessa lanterna é sua capacidade de iluminar com a ajuda da fonte celular externa. Apenas metade das lanternas requer energia externa, fornece flexibilidade em uso e aumentando a eficiência energética. Com um design interativo e ecológico, as lanternas de cobras não são apenas visualmente atraentes, mas também fortalecem o compromisso de Taiwan com a inovação e a sustentabilidade na celebração da cultura tradicional.

Durante o festival, a partir das 15h. . Outros pontos de distribuição estão na interseção de Qiaxi Rd. Cada pessoa é limitada a lanternas e a divisão diária terminará quando as últimas lanternas forem distribuídas. Todos são bem -vindos para obter lanternas.