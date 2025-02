O filho de Ahmed Patel, Faisal, deixa o Congresso, diz que foi “negado em cada passo”

Figura de arquivo agrícola Patel, à direita, com o líder do Congresso Jairam Ramesh durante o Bharat Jodo Yatra | Crédito da foto: x/@mfaisalpatel

Faisal Patel, filho dos mortos incondicionais do Congresso Ahmed Patel, anunciou que parará de trabalhar para o grande partido, alegando que tentou seguir os passos de seu pai, mas foi negado em cada passo.

Ahmed Patel, que serviu como deputado de Rajya Sabha, todos os tesoureiros do Comitê do Congresso da Índia e ex -secretário político do partido Partido, Sonia Gandhi, morreu em novembro de 2020.

Faisal aspirou a competir do assento de Bharuch em Gujarat nas eleições de Lok Sabha no ano passado, mas o Congresso não indicou.

“Com muita dor e angústia, decidi parar de trabalhar para @incindia. Tem sido uma viagem difícil por muitos, muitos anos. Meu pai falecido @AhMedPartel deu toda a sua vida trabalhando para o país, a festa e a família #Gandhi ”, anunciou Faisal em X.

“Tentei seguir seus passos, mas eles me negaram a cada passo da estrada. Continuarei trabalhando para a humanidade de qualquer maneira possível. O partido do Congresso continuará sendo minha família como sempre foi. Quero agradecer a todos os líderes do Congresso, trabalhadores do partido e apoiadores que me apoiaram ”, acrescentou.

Ahmed Patel, que manteve um perfil discreto, era o homem da organização por excelência e foi considerado gerente de crise eficaz e solução de problemas.

Segundo Faisal, após a morte de Ahmed Patel em 2020, ele tentou reivindicar o legado de seu pai em Bharuch, mas o partido não deixou isso acontecer.