O filho de Lionel Messi fez uma cena

Estados Unidos, vivos – Thiago Messi, filho de Lionel Messi, mostrou grandeza ao jogar futebol. Ele conseguiu marcar 11 gols em uma partida na MLS Sub-13 Cup, horário local na quarta-feira, em 5 de fevereiro de 2025.

