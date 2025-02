O filho de Michael Jordan, Marcus, preso por posse de DUI e cocaína – relatório

Marcus JordanSegundo os relatos, o filho da lenda da NBA, Michael Jordan, foi preso na Flórida em 4 de fevereiro por posições de DUI, posse de cocaína e resistência à prisão. O ex -jogador de basquete universitário de 34 anos foi preso depois que a polícia encontrou seu carro preso na ferrovia. A Jordânia foi contratada na prisão de Orange County e depois em fiança. Agora, muitas pessoas se perguntam o que aconteceu exatamente.

Por que Marcus Jordan foi preso?

Segundo os relatos, o ícone da NBA Michael Jordan, Marcus Jordan, foi preso em 4 de fevereiro por várias posições, incluindo DUI, posse de cocaína e resistência à prisão, na Flórida. O ex -jogador de basquete universitário foi preso pela polícia de Maitland e contratado na prisão de Orange County.

As autoridades dizem que encontraram o carro azul de Jordan preso nos trilhos da ferrovia, com ele ao volante. Segundo os relatos, ele disse aos policiais que havia feito uma curva errada e que precisava de ajuda. No entanto, a polícia notou sinais de intoxicação, que incluem fala arrastada, olhos de sangue e cheiro de álcool. Uma investigação subsequente revelou que uma parada de trânsito anterior havia fugido. (através Fox 35 Orlando)

Jordan inicialmente se recusou a deixar o veículo, mas finalmente cumpriu. Uma busca nos bolsos levou os policiais a descobrir uma pequena bolsa de poeira branca, que depois deu positivo pela cocaína. Posteriormente, ele foi acusado de dirigir sob a influência, posse de uma substância controlada e resistir à prisão sem violência. Seu vínculo foi fixado em US $ 4.000 e foi lançado mais tarde naquele dia. A estrela dos reality shows não respondeu a nenhuma pergunta quando foi lançada.

Este não é o primeiro encontro da Jordânia com a lei. Em 2012, ele foi preso em Nebraska por comportamento desordenado e resistência à prisão, então não declarou nenhum concurso. Jordan ainda não fez uma declaração pública sobre sua recente prisão.