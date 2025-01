O filme Adam Sandler e George Clooney Netflix obtém o título, janela de data de lançamento

Uma janela de título e data de lançamento para o novo filme da Netflix de Noah Baumbach, que está estrelando Adam Sandler e George ClooneyFoi revelado.

Baumbach está trabalhando em um novo filme da Netflix que co -escrito com Emily Mortimer. O projeto é descrito como uma “comédia de partir o coração”, embora mais detalhes da trama além disso permaneçam em segredo no momento.

Por Prazo finalO novo filme de Baumbach já intitulou Jay Kelly, que é o título que havia rumores por um tempo. Ele será lançado na Netflix em algum momento do próximo outono, embora uma data exata ainda não tenha sido anunciada.

Juntamente com Sandler (sem cortar gemas, Happy Gilmore) e Clooney (Wolfs, Ocean’s Eleven), Jay Kelly é estrelado por Mortimer, Laura Dern, Greta Gerwig, Billy Crudup, Grace Edwards, Stacy Keach, Riley Keough, Patrick Wilson, Jim Broadbent, eve. Hewsonson Hewsonson e Alba Rohrwacher.

Supondo que Jay Kelly seja o nome de um personagem no filme, não está claro imediatamente qual desses atores desempenhará o papel inicial.

Baumbach está produzindo Jay Kelly com Amy Pascal e David Heyman.

“Noah Baumbach tem um excelente tipo de estilo Jerry Maguire, por falta de uma melhor analogia, mas um ótimo filme que afirma a vida com duas grandes estrelas de cinema que começam a se juntar, por isso será emocionante”, disse Scott Stuber, da Netflix, Colida Em novembro de 2023.

Baumbach tem um contrato exclusivo com a Netflix. Para o estudo, até agora as histórias de Meyerowitz (novas e selecionadas) de 2017, a história do casamento de 2019 e o ruído branco de 2022. Baumbach também é conhecido por dirigir o Highball de 2002, a lula e a baleia de 2005, Greenberg de 2010, Frances Ha, 2014, enquanto Whitle Young, Mistress America de 2015 e muito mais. Ele trabalhou nos scripts para o Life Aquatic de 2004 com Steve Zissou, Fantastic Sr. Fox de 2009, Madagascar 3 de 2012: a Europa mais Waned e 2023 de 2023.