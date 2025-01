O filme biográfico de Michael Jackson pode ser dividido em 2 filmes depois de uma reflexão

Como ele Biopia de Michael Jackson Envie possível relutante no meio de alguns supostos problemas legais, um novo relatório sugere que o filme pode ser dividido em dois filmes.

De acordo com um novo relatório do The Insneider de Jeff Sneider, o filme biográfico planejado foi “um fogo absoluto no contêiner” que passou por vários ataques ao longo de seu estágio de desenvolvimento. O relatório menciona que ele ouviu que Jaafar Jackson, o sobrinho real de Michael Jackson e a estrela de cinema, oferece uma performance “absolutamente assassina”, mas o filme ainda passou pelo orçamento para “dezenas de milhões” de dólares.

Ele Relatório também menciona Esse Lionsgate pode estar pensando em cortar o filme em duas partes, devido em parte a quanto dinheiro o estudo se dedicou ao projeto. Sneider informa que um recente recente do filme gravado cerca de quatro horas “e ainda se sentiu incompleto”, e com um relutante no qual Lionsgate poderia dividir o filme para tentar recuperar parte de seu dinheiro, embora Sneider duende que o projeto seja eventualmente a dois dois peças.

O relatório de Sneider também toca brevemente no conjunto de vibrações durante a produção. Segundo Sneider, a família e a fazenda Jackson estavam frequentemente lá e “difíceis de tratar”, o que acabou com a diretora Antoine Fuqua frequentemente direciona o projeto remotamente de seu caminhão.

No que diz respeito à trama, o relatório de Sneider também menciona que, originalmente, o roteiro do filme terminou com o infame Estado Neverland de Michael que o FBI foi invadido pelo FBI e que o plano de abordar qualquer acusação contra ele simplesmente não os menciona. No entanto, isso aparentemente mudou em algum lugar devido aos problemas legais relatados anteriormente; portanto, não está claro onde o projeto está agora.

O que sabemos sobre as refilmagens biográficas de Michael Jackson?

De acordo com um relatório recente do Boletim de Discos de Matthew Belloni, anos antes de o filme de Michael estar em produção, a herança de Jackson concordou em nunca incluir a família Chandler em nenhum filme ou projeto da estrela. Belloni ressalta que um acordo assinado entre as famílias proíbe os Chandlers, que estavam no centro do julgamento infame contra Jackson por abuso infantil, de serem usados ​​em qualquer dramatização.

The problem with Michael Jackson’s film, says The Newsletter, is that a large part of the third law of the planned biographical film of the musical legend involves the infamous demand against Jackson by Jordan Chandler, a then 13 -year -old who claimed that he alegou que Jackson o incomodava.

O relatório menciona que o filme pinta Jackson como inocente durante todo esse processo e uma cena no filme inclui Jackson para conhecer seus advogados e ouvir o áudio do pai de Chandler, ameaçando “destruir” a carreira de Jackson.

O estudo pode ser forçado a reconstruir completamente as cenas para o filme, porque as principais partes são inutilizáveis.

O relatório continua a mencionar que isso veio à tona após o documentário da HBO que deixa Neverland, especificamente após uma história de setembro no Times financeiros Ele revelou que John Branca, um dos executores de Jackson, pagou US $ 16,5 milhões aos acusadores no documentário Neverland, e um decide procurar US $ 213 milhões, o que levou a uma disputa da herança de Jackson.

A medida como um todo, de acordo com o Puck Bulletin, surpreendeu os por trás do filme, pois não sabiam que qualquer pagamento teria sido feito. Segundo os relatos, Branca informa a equipe dos problemas legais que cercam as cenas do filme somente depois que as filmagens já haviam envolvido no projeto.

O relatório indica que a equipe criativa por trás do filme está tentando descobrir como resolver melhor o problema. O Lionsgate terá que aprovar uma reescrita do script, bem como os reagem, com o Lionsgate, com o financiamento do patrimônio de Jackson e as refazer necessárias e a fotografia adicional.